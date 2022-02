Fiat 500X Hybrid e Tipo Hybrid: la gamma è ora 100% elettrificata

Fiat ha presentato nelle scorse ore le nuove Fiat 500X Hybrid e Tipo Hybrid, completando così l’elettrificazione della sua intera gamma. Il percorso è iniziato con la 500 Hybrid e la Panda Hybrid ed è proseguita con la nuova 500 Elettrica e l’Ulysse elettrico.

La casa automobilistica torinese mantiene così la promessa di offrire almeno una versione a basse emissioni per ogni modello e compie un ulteriore passo lungo il cammino della transizione energetica e della mobilità sostenibile.

Fiat 500X Hybrid e Tipo Hybrid: svelate le nuove varianti ibride

Olivier François, CEO di Fiat e CMO di Stellantis, ha dichiarato che il percorso di elettrificazione dello storico brand torinese continua. Il lancio delle nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid, equipaggiate con la nuova tecnologia Hybrid 48 Volt, elettrificano completamente la gamma del marchio.

Oggi Fiat può offrire a tutti i suoi clienti una soluzione di mobilità sostenibile, qualunque sia la loro necessità di mobilità, con una tecnologia semplice e ad un costo accessibile. Prosegue così il viaggio verso la mobilità sostenibile per Fiat che prevede di lanciare già dal prossimo anno un veicolo nuovo ogni anno, ciascuno con una motorizzazione elettrica e di avere una gamma full electric dal 2027.

Le Fiat 500X Hybrid e Tipo Hybrid sono un ulteriore importante tassello nel percorso del brand che risponde alla domanda crescente di questa tecnologia nel segmento di riferimento e in quelli superiori (+30% nell’ultimo anno). Inoltre, prosegue la partnership con RED, contribuendo in maniera coerente alla diffusione del messaggio che ciascuno di noi può contribuire a una giusta causa ed essere a fianco nella lotta alle pandemie.

Il nuovo motore che equipaggia le 500X e Tipo Hybrid non è solo sostenibile per l’ambiente ma è anche accessibile per i bassi costi di gestione. In realtà, rappresenta anche lo stato dell’arte di una tecnologia che vuole essere innanzitutto semplice e incentrata sull’uomo, all’insegna del Tech It Easy, di un progresso che non ha bisogno di complicati libretti d’istruzione per essere utilizzato in tutte le sue potenzialità.

Il Firefly a quattro cilindri è abbinato a un nuovo cambio con motore elettrico integrato

Sotto il cofano di entrambe le vetture si nasconde un motore turbo benzina Firefly a quattro cilindri da 1.5 litri capace di sviluppare fino a 130 CV di potenza e 240 Nm di coppia massima, abbinato a un motore elettrico da 48V e 15 kW di potenza, alloggiato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Si tratta del primo Hybrid in casa Fiat che usa il motore elettrico scollegando completamente quello a benzina e nel ciclo totale WLTP può restare inattivo fino al 47% del tempo. A livello di prestazioni, la Fiat Tipo Hybrid impiega 9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h mentre la Fiat 500X Hybrid ci mette 9,4 secondi.

Chi desidera mettersi al volante delle nuove versioni della gamma Fiat elettrificata potrà beneficiare, durante la fase di lancio, di uno specifico vantaggio aggiuntivo proposto su entrambe le vetture grazie al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. In particolare, il cliente potrà scegliere le nuove 500X Hybrid e Tipo Hybrid con un anticipo di 4000 euro e una rata di 259 euro e 239 euro al mese (rispettivamente) grazie al vantaggio aggiuntivo di 2000 euro in presenza del finanziamento.