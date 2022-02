Alfa Romeo: futuro elettrico per le versioni Quadrifoglio

Con la presentazione della nuova Alfa Romeo Tonale il Biscione fa ora parte di quella folta schiera di costruttori che dispongono già di vetture elettrificate a listino. Non è un caso che lo stesso CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha definito proprio il nuovo Tonale come “uno step” e non è nemmeno un caso che il Biscione ha annunciato il debutto come una vera e propria “Metamorfosi”.

Si comincia quindi dall’Alfa Romeo Tonale che, oltre al compito di rilanciare il marchio in termini di vendite e posizionamento, dovrà introdurre il Biscione all’interno della nuova era votata all’elettrificazione. Da qui al 2030 tutte le nuove vetture previste, a marchio Alfa Romeo, saranno elettrificate e molte completamente elettriche.

Per Alfa Romeo, elettrico si ma prestazionale e distintivo

Sin dall’inizio, Jean-Philippe Imparato ripete spesso che l’elettrico per Alfa Romeo dovrà soddisfare i canoni imposti dal marchio: a cominciare da piacere di guida, sound, sensazioni di guida e dinamismo. Il costruttore del Biscione ha intenzione di mantenere intatto il DNA caratteristico del marchio.

Si ragionerà esattamente allo stesso modo anche per la gamma di modelli che prevedono la più esasperata variante Quadrifoglio. In questa direzione, il CEO del Biscione ha già ammesso in passato che i futuri modelli elettrici potranno disporre di prestazionali versioni Quadrifoglio. Tuttavia anche in quel caso dovranno garantire prestazioni al vertice, in grado di abbinarsi perfettamente con valori di autonomia particolarmente importanti. Jean-Philippe Imparato ha anche ammesso che se la versione Quadrifoglio non si adatterà ad uno specifico modello, ovviamente sarà scartata.

Oggi nulla è stato ancora deciso, ma la discussione sul futuro elettrico delle prossime versioni Quadrifoglio è al centro dei pensieri di chi sta lavorando ai nuovi piani del costruttore del Biscione. L’Alfa Romeo Tonale rappresenta solamente il primo passo: forse però anche per il nuovo C-SUV del Biscione ci sarà spazio per una futura versione Quadrifoglio, elettrificata.