Dodge Hornet: prima immagine a Pomigliano

Le foto di un’auto che assomiglia ad Alfa Romeo Tonale, ma non lo è, sono emerse sul forum di Autopareri nelle scorse ore. Queste immagini provengono dal sito Stellantis di Pomigliano. Secondo varie fonti, si tratta della Dodge Hornet, nome utilizzato dal brand americano di Stellantis molto tempo fa. Non si sa ancora nulla di questa nuova “Hornet”, ma il modello è presumibilmente destinato al mercato nord e sudamericano. La foto mostra parte del frontale del SUV, su cui sono riconoscibili le linee di Alfa Romeo Tonale.

A Pomigliano immortalata la nuova Dodge Hornet, gemella di Alfa Romeo Tonale

Solo la griglia dell’Alfa Romeo e lo scudetto sono scomparse, lasciando il posto a una griglia rettangolare che si trova tra i fari. Notiamo anche ulteriori griglie di raffreddamento nel cofano. Tuttavia, le ruote sembrano le stesse dell’auto della casa automobilistica del Biscione. Le somiglianze sono chiaramente visibili anche negli interni, come si evince da un’altra foto.

Il volante è lo stesso della Tonale, ma ha il logo Dodge. Mancano però le grandi leve del cambio del Tonale. L’interno è ancora in parte coperto, ma sembra corrispondere a quello del Tonale. L’alloggiamento del misuratore e le griglie di ventilazione sembrano avere una forma leggermente diversa.

Non è ancora del tutto chiaro quali propulsori riceverà la nuova Dodge Hornet. Oltre a una serie di motori di Tonale, la Dodge avrà probabilmente a disposizione anche motori non ibridi e forse più potenti del SUV italiano. È abbastanza probabile che Dodge commercializzerà la variante top di gamma come una versione della gamma SRT.

La produzione di auto gemelle di Alfa Romeo e Dodge non è una novità: nel 2012 il marchio ha presentato la Dart, un’auto che utilizzava lo stesso pianale della Giulietta. Tuttavia, la Dodge Dart era un modello completamente diverso nel design e anche negli interni. Questo invece non sembra essere il caso della nuova Hornet, se davvero si chiamerà così, che in queste immagini appare quasi identica alla Tonale.

Ricordiamo che Dodge Hornet, che sarà prodotta solo ed esclusivamente a Pomigliano, sarà venduta solo in Nord America e il suo sbarco in concessionaria avverrà qualche mese dopo quello di Alfa Romeo Tonale. Si parla del primo trimestre del 2023. Vedremo in proposito quali altre novità arriveranno nelle prossime settimane.

