Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio elettriche derivate da Grecale Folgore?

Che nel futuro di Alfa Romeo ci saranno ancora sia Giulia che Stelvio è ormai chiaro viste le tante conferme giunte da più parti. Ora che per le due vetture del Biscione basate sulla piattaforma Giorgio si delinea un domani elettrico, un passaggio che potrebbe essere anticipato da una mossa proveniente da un altro costruttore della galassia Stellantis.

Il futuro elettrico delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio potrebbe infatti passare dalla Maserati Grecale Folgore, ovvero il D-SUV elettrico del Tridente basato anche in questo caso sulla piattaforma Giorgio e realizzato presso lo stabilimento di Cassino dove oggi vengono prodotte anche le Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

La variante Folgore della Maserati Grecale dovrebbe essere presentata nel 2023, circa un anno dopo il debutto della versione tradizionale che invece sarà presentata il prossimo 22 marzo. L’elettrificazione della piattaforma Giorgio, la stessa di Giulia e Stelvio, è un tema piuttosto interessante che fa quindi pensare che anche le due citate vetture del Biscione possano disporre di una collocazione elettrica. C’è da dire però che le tecnologie rivolte all’elettrificazione, da 800 Volt, sviluppate a Modena non è chiaro se potranno essere implementate sulle Alfa Romeo con costi e modalità più contenute in virtù di un ovvio posizionamento differente dei due marchi.

L’elettrico di Maserati potrebbe essere trasferito su Alfa Romeo

Maggiori dettagli su una possibilità simile a quanto descritto fin qui dovrebbero essere rivelati nel corso della presentazione del primo piano industriale di Stellantis, prevista per il primo marzo prossimo. Va ricordato poi che la prima Alfa Romeo completamente elettrica sarà rivelata nel 2024 e sarà relativa ad un nuovo B-SUV del Biscione che comunque debutterà già l’anno prossimo.

Il fatto che Maserati Grecale viene prodotta al Cassino Plant, come le Alfa Romeo Giulia e Stelvio, potrebbe garantire una più concreta sinergia proprio con le vetture del Biscione anche in accordo con la condivisione già in essere in tema di piattaforma. D’altronde, come già sappiamo, la piattaforma Giorgio rimarrà al centro dei piani futuri di Stellantis confluendo nella nuova Stellantis Large che attingerà molto dall’iconico pianale sviluppato dal Biscione.

A questo punto anche la variante mild hybrid di Grecale potrebbe garantire l’elettrificazione anche ad Alfa Romeo Giulia e Stelvio completando quindi una prima fase di elettrificazione della gamma cominciata col debutto dell’Alfa Romeo Tonale. La nuova generazione di Giulia e Stelvio potrebbe quindi arrivare sul mercato in modalità completamente elettrica, successiva al restyling che invece prevede intanto l’introduzione di motorizzazioni mild hybrid.

Le indiscrezioni vanno quindi verso questa direzione, ma pare sempre più certo che la piattaforma Giorgio potrà fare da base ad un nuovo percorso elettrico condiviso da Maserati e Alfa Romeo. Intanto bisogna attendere il piano industriale che potrebbe rivelare qualche cosa in più anche verso questa direzione.