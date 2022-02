Jeep Grand Cherokee 4xe debutta ufficialmente in Italia

A quattro mesi dalla presentazione mondiale, svoltasi lo scorso settembre, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è ora disponibile in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda attraverso un’iniziativa di pre-booking accessibile tramite il sito Web dedicato.

Tutti gli interessati alla Grand Cherokee ibrida plug-in potranno essere tra i primi a scoprirla nella versione Exclusive Launch Edition ed esprimere la propria manifestazione di interesse a essere ricontattati quando il veicolo sarà disponibile in concessionaria.

Jeep Grand Cherokee 4xe: arriva anche in Italia la versione ibrida plug-in dell’ammiraglia

L’arrivo della Jeep Grand Cherokee 4xe rappresenta inoltre un momento importante nel processo di evoluzione del marchio americano e un ulteriore tassello della strategia di elettrificazione dell’intera gamma, oltre a consolidare la sigla 4xe come autentico brand di Jeep.

L’applicazione della tecnologia ibrida plug-in sulla Grand Cherokee conferisce all’ammiraglia delle capacità off-road di riferimento grazie alla disponibilità istantanea della coppia, prestazioni eccezionali garantite dalla combinazione tra due propulsori (turbo benzina ed elettrico) e la possibilità di circolare senza produrre emissioni sfruttando la modalità full electric.

La quinta generazione della Grand Cherokee presenta una nuova architettura, un nuovo design per esterno ed interni, tecnologie all’avanguardia e una variante ibrida plug-in. La versione di lancio esclusiva Exclusive Launch Edition sarà ordinabile, una volta in concessionaria, solo dai clienti che avranno manifestato il loro interesse sul sito Web dedicato dal 17 febbraio al 30 marzo 2022.

Sarà disponibile in una delicata configurazione full optional che includerà una ricca dotazione di serie con accessori tecnologici e sistemi di assistenza alla guida, la easyWallbox per una più efficiente ricarica domestica, un cavo Mode 3 per la ricarica pubblica con avvolgitore dedicato e uno specifico pacchetto di lancio comprendente un telo copriauto, l’estensione della garanzia di un anno (per una totale di tre) e alcuni privilegi grazie ai tre anni di Jeep Wave.

3000 km di ricarica pubblica inclusi con Free2Move

In aggiunta, la Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition comprenderà la card eMobility di Free2Move che faciliterà i pagamenti delle ricariche e con inclusi nell’offerta tre anni di ricarica pubblica fino a 3000 km.

La launch edition si distingue per una ricca dotazione di serie. In particolare, abbiamo cerchi in lega leggera dalla finitura lucida da 21”, tetto nero lucido effetto diamond a contrasto, spoiler posteriore sul montante verticale e quattro colorazioni disponibili: Diamond Black, Bright White, Velvet Red e Baltic Grey, tutte con tetto nero e dettagli in Platinum Chrome.

Passando all’abitacolo, la Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition propone inserti in legno di noce e rivestimenti delle portiere e selleria in pelle Palermo. I sedili del conducente e del passeggero sono regolabili elettricamente in 16 posizioni e dispongono del supporto lombare e della funzione memory, oltre a quella di massaggio integrata nello schienale.

Anche il divano posteriore è riscaldabile e ventilato. La fascia frontale dispone di nuove e più sottili bocchette di areazione del sistema di climatizzazione che è a quattro zone. Non mancano una nuova console centrale, un caricatore wireless per gli smartphone compatibili, un quadro strumenti digitale da 10 pollici, uno schermo interattivo da 10.25 pollici per il passeggero anteriore e il sistema di infotainment con display touch da 10 pollici.

FCA Bank propone già un’offerta di finanziamento

A bordo della Exclusive Launch Edition troviamo poi l’impianto audio McIntosh da 950W con 19 altoparlanti, il nuovo sistema di guida autonoma di Livello 2 Highway Assist System, il nuovo display head-up a colori da 10 pollici sul parabrezza, dei fari anteriori Full LED e il Parallel and Perpendicular Park Assist.

FCA Bank affianca Jeep nel debutto in Italia della Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition con una proposta finanziaria che permette di acquistarla attraverso una rata da 859 euro al mese. Grazie al finanziamento Jeep Excellence, a scadenza contratto, si avrà la possibilità di scegliere fra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenerla pagando la rata fino residua o rifinanziandola oppure restituirla.