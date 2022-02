La nuova Fiat 500 vince il suo 24esimo premio

La Nuova Fiat 500 è stata nominata “Veicolo elettrico del 2022”, nella categoria delle auto di medie dimensioni, da Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), l’associazione dei conducenti di auto aziendali nei Paesi Bassi. Il premio gli è stato assegnato per la sua popolarità, la ricarica rapida e il prezzo interessante. Sale così a 24 il numero dei trofei internazionali conquistati finora dall’icona della FIAT elettrica.

Il premio olandese è il 24° trofeo conferito alla Nuova 500. Il premio si aggiunge ai tanti trofei portati dalla Nuova 500: questi includono già il “Best Car Award 2021” di Le Moniteur Automobile, il “Green Car” ottenuto ai French Automobile Awards 2020 e “Auto dell’anno e migliore piccola auto elettrica” ​​di Driving Electric. Oltre a questi prestigiosi riconoscimenti internazionali, ha anche ricevuto il premio “Best Design 2020” dalla rivista tedesca Auto Motor und Sport e “Best Design Concept” agli importanti Red Dot Design Awards internazionali.

Il Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) rappresenta gli interessi degli automobilisti aziendali. Si impegna con oltre 1,3 milioni di persone che hanno un’auto a noleggio o un’altra auto aziendale e con le persone che percorrono chilometri di lavoro con la propria auto privata.

Nel 2021, la nuova Fiat 500 è stata il modello elettrico più venduto del gruppo Stellantis, nonché l’auto elettrica più acquistata in Europa nel segmento delle city car. Non solo: l’iconica city car è stata leader nel suo segmento nel mercato dei veicoli elettrici in 8 paesi europei ed è stata l’auto elettrica più venduta in Italia. E dopo essere stato lanciato nei mercati europei, Israele e Brasile, continuerà il suo viaggio come modello globale debuttando in Giappone e in molti altri paesi nel corso del 2022.

