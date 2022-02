Stellantis: presenterà il piano strategico l’1 marzo, è ufficiale

Adesso è ufficiale. Stellantis presenterà il piano strategico a lungo termine del gruppo giovedì prossimo, 1 marzo. Lo ha annunciato mercoledì la casa automobilistica, attraverso un comunicato stampa. Si tratta di un momento molto importante per il gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA. Infatti secondo gli addetti ai lavori la presentazione di questo piano strategico per il 2030 fornirebbe una “panoramica” della strategia del costruttore Stellantis, che comprende marchi come Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep o Peugeot, che ha lanciato più di 10 nuovi modelli nel 2021.

E’ ufficiale: il prossimo 1 marzo Stellantis svelerà i suoi piani per il futuro

Il gruppo ha promesso inoltre oltre 30 miliardi di euro di investimenti fino al 2025. Stellantis – che offre già 33 veicoli elettrificati – intende lanciare otto nuovi veicoli elettrici nei prossimi 18 mesi. Cresce la curiosità di conoscere quelli che saranno i piani strategici del gruppo automobilistico per i prossimi anni. Sarà lo stesso numero uno del gruppo, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha rivelare le novità più interessanti che caratterizzeranno la sua azienda nel corso dei prossimi anni.

Dunque il prossimo 1 marzo è probabile che arrivino notizie importanti a proposito di case automobilistiche quali Fiat, Lancia, Maserati e Alfa Romeo. Inoltre ci sono grosse probabilità che verranno finalmente svelati i tempi e le modalità con cui avverrà il rilancio degli stabilimenti italiani nei prossimi anni. L’obiettivo sarà quello di garantire loro la piena occupazione con il lancio di nuovi modelli da produrre.

Molto probabilmente sempre in quella data arriveranno importanti dettagli sulla nuova Gigafactory di Termoli il cui annuncio ufficiale è ormai questione di giorni. Infine, come è stato già anticipato nelle scorse settimane da alcuni dirigenti di Stellantis, l’1 marzo sarà anche svelato il piano di rilancio in Cina del produttore automobilistico che nell’ultimo decennio ha fatto davvero fatica a vendere auto in quel paese che diventa sempre più strategico a livello globale per l’industria automobilistica.

