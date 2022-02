Stellantis: dall’Italia 370 milioni per la Gigafactory di Termoli

Arrivano buone notizie per Stellantis dall’Italia. Il nostro paese darà centinaia di milioni di euro di sostegno a un impianto di batterie nel sud Italia progettato da Stellantis. Lo ha affermato il ministro dell’Industria del governo, Giancarlo Giorgetti nel corso di un’intervista rilasciata quest’oggi a Il Sole 24 ore. Giorgetti ha anche detto al quotidiano che il governo potrebbe approvare già venerdì un pacchetto da 1 miliardo di euro l’anno – per almeno tre anni – volto a finanziare incentivi per l’acquisto di auto poco inquinanti e la conversione di impianti di produzione ai veicoli elettrici.

Stellantis: il governo promette 370 milioni di euro per la gigafactory di Termoli

L’accordo tra il governo di Mario Draghi e Stellantis non è ancora stato raggiunto, ma in un’intervista di domenica Giorgetti ha detto che a breve sarà firmato un accordo per l’impianto delle batterie. Stellantis, che gestisce una dozzina di stabilimenti in Italia, è stata particolarmente colpita dalla pandemia, con un effetto a catena per la sua rete di fornitori. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe impiega circa 50 mila dipendenti in Italia.

Non è stato ancora specificato a quanto ammonterà l’investimento complessivo di Stellantis per la Gigafactory di Termoli. Si parla di circa 2,5 miliardi di euro. Molto probabilmente la cifra esatta verrà svelata quando l’accordo diventerà ufficiale.

Ricordiamo inoltre che il prossimo 1 marzo il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares svelerà i suoi piani strategici per i prossimi anni. In quella data dunque è possibile che vengano fornite ulteriori novità a proposito della futura Gigafactory di Termoli. Vedremo dunque nei prossimi giorni che novità arriveranno in proposito.

