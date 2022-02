Jeep Grand Cherokee 4xe: fino a 40 km di autonomia in modalità EV secondo l’EPA

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ha ricevuto le valutazioni ufficiali in merito ad autonomia ed efficienza da parte dell’Environmental Protection Agency (EPA) statunitense.

La versione ibrida plug-in della nuova Grand Cherokee viene fornita con una batteria da 17 kWh e, secondo l’EPA, garantisce fino a 40 km di autonomia in modalità 100% elettrica con una singola ricarica.

Jeep Grand Cherokee 4xe: l’EPA conferma 40 km di autonomia in modalità 100% elettrica

Questo dato è in linea con quanto dichiarato dalla casa automobilistica americana. A confronto, la Jeep Wrangler 4xe offre 34 km di range di percorrenza sempre in modalità full electric e secondo l’EPA.

Oltre ai 40 km e ai 756 km complessivi, l’Environmental Protection Agency sostiene che l’efficienza con batteria scarica in modalità ibrida è appena migliore rispetto ad alcune versioni standard. In poche parole, per sfruttare appieno il gruppo propulsore ibrido plug-in, è importante utilizzare principalmente la modalità EV.

Entrando più nello specifico, la Jeep Grand Cherokee 4xe propone 41,8 km di autonomia nel ciclo combinato, 41,6 km in quello cittadino e 41,2 km in autostrada. Il consumo energetico in modalità 100% elettrica è pari a 374 Wh/km nel ciclo combinato, 367 Wh/km in quello cittadino e 374 Wh/km in autostrada. Nella modalità ibrida, invece, abbiamo 9,77 km/l nei cicli combinato e cittadino e 10,20 km/l in quello autostradale.

Le caratteristiche della Exclusive Launch Edition

Proprio stamattina, Jeep ha annunciato un’interessante iniziativa di pre-booking in Italia (e in altri paesi europei) per la nuova Grand Cherokee 4xe. Tutti gli interessati al SUV ibrido plug-in potranno essere tra i primi a scoprirlo nella versione ed esprimere la propria manifestazione di interesse a essere ricontattati quando sarà disponibile in concessionaria.

La versione di lancio sarà ordinabile, una volta che arriverà in concessionaria, solo dei clienti che avranno manifestato il loro interesse sul sito Web dedicato dal 17 febbraio al 30 marzo 2022.

La launch edition propone una configurazione full optional dedicata che prevede la easyWallbox per una più efficiente ricarica domestica, un cavo Mode 3 per la ricarica pubblica con avvolgitore dedicato, la card eMobility di Free2Move con 3000 km di ricarica pubblica inclusi, cerchi in lega leggera da 21”, tetto in nero lucido effetto diamond a contrasto, spoiler posteriore sul montante verticale e quattro colorazioni fra cui scegliere.

A bordo della Jeep Grand Cherokee 4xe troviamo, inoltre, inserti in legno di noce e rivestimenti delle portiere e selleria in pelle Palermo nell’abitacolo, una nuova console centrale, un caricatore wireless per smartphone compatibili, un quadro strumenti digitale da 10 pollici, uno schermo interattivo da 10.25 pollici per il passeggero anteriore e il sistema di infotainment con display touch da 10 pollici.