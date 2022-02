Fiat: 3 auto tra le più vendute a febbraio in Brasile

Secondo il parziale delle vendite di auto in Brasile a febbraio di Fenabrave, Chevrolet Onix e Fiat Strada sono praticamente appaiate in vetta alla classifica delle auto più vendute in Brasile nella prima metà di febbraio 2022, con la Onix che fa meglio di Strada per sole sette vetture. Dopo il terzo posto a gennaio, dietro alla Strada e alla Hyundai HB20, la Onix sembra riprendere fiato dopo un 2021 travagliato, dove la sua produzione è stata interrotta per mesi per la mancanza di semiconduttori.

Tre auto di Fiat si piazzano nella top ten delle più vendute in Brasile nella prima metà di febbraio

Il pick-up Fiat, invece, regna sovrano dopo il primo posto di gennaio, mentre il suo principale concorrente, VW Saveiro, ha venduto appena 160 unità nei primi 14 giorni di febbraio. Dopo essere uscita dalla top 10 a gennaio, la city car Fiat Mobi è salita al terzo posto, superando già il dato di vendita del mese precedente. Un altro modello cresciuto in questi 14 giorni è la Toyota Corolla Cross, che ha finora superato la Jeep Compass, sua rivale nel segmento dei SUV di medie dimensioni.

Sempre a proposito della casa italiana, un terzo modello è riuscito ad entrare nella top ten delle auto più vendute in Brasile nella prima metà del mese di febbraio del 2022. Si tratta di Fiat Argo che ha totalizzato 2.440 immatricolazioni piazzandosi al quinto posto nella classifica generale.

Di seguito, la classifica con i 10 modelli più venduti nelle prime due settimane di febbraio, secondo Fenabrave:

Chevrolet Onix: 3.397 unità

Fiat Strada: 3.390 unità

Fiat Mobi: 2.665 unità

Hyundai HB20: 2.565 unità

Fiat Argo: 2.440 unità

Chevrolet Onix Plus: 2.275 unità

Toyota Corolla Cross: 2.225 unità

VW T-Cross: 2.167 unità

Jeep Compass: 2.134 unità

Hyundai Creta: 2.076 unità

