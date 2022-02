Fiat Pulse: si avvicina il debutto in un altro paese

Fiat Pulse è la grande novità della principale casa automobilistica italiana in America latina. Dopo aver debuttato in Brasile nell’autunno del 2021 il SUV di Fiat si accinge a debuttare anche in Argentina. In quel paese l’apertura delle vendite del modello è ormai imminente. Entro la fine del primo semestre del 2022, il veicolo di Fiat debutterà in un terzo mercato. Si tratta del Cile.

Entro la fine del primo semestre del 2022 Fiat Pulse debutterà anche in Cile

Fernando Varela, VP commerciale operazioni per l’America latina e centrale di Stellantis ha dichiarato in proposito: “Fiat Pulse gioca un ruolo chiave nella crescita del nostro marchio nella regione.”

“Data la crescente tendenza dei clienti verso i SUV, ci auguriamo che la nostra nuova vettura abbia un’ottima accoglienza in quei paesi, avvicinando più clienti al marchio per mostrare loro tutto ciò che possiamo offrire”.

Oltre che in Cile nel corso del 2022 è previsto il debutto del modello anche in paesi quali Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana e Uruguay.

Nonostante non sia ancora segnalato con quali versioni arriverà in Cile, in Brasile Fiat Pulse viene proposto con due motorizzazioni (ma in cinque versioni). Costruito sulla piattaforma MLA e lungo poco più di 4 metri, il motore più piccolo ma più potente della Fiat Pulse è il 1.0 Turbo recentemente sviluppato dal marchio automobilistico di Stellantis. Sviluppa 130 cavalli e 200 Nm da 1.750 giri/min.

L’altro motore di cui dispone la Fiat Pulse è il 1.3 litri da 109 cavalli e 140 Nm, che può essere associato a un cambio manuale a cinque marce oa un CVT. Vedremo dunque quali notizie arriveranno in proposito allo sbarco del SUV in Cile e quale sarà l’accoglienza che il modello riceverà in quel mercato.

