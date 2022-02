Ferrari 275 GTS: atteso all’asta uno dei soli 200 esemplari costruiti

Il 5 marzo 2022, ad Amelia Island (Florida), RM Sotheby’s proporrà all’asta una serie di vetture davvero interessanti, fra cui una Ferrari 275 GTS del 1965 con carrozzeria Pininfarina. Secondo quanto dichiarato dalla famosa casa d’aste, il telaio n°06809 dovrebbe essere venduto a una cifra compresa fra 1,4 e 1,75 milioni di euro. Abbiamo di fronte praticamente il sesto dei 200 esemplari costruiti dal cavallino rampante.

Ferrari utilizzò il Salone di Parigi del 1964 per presentare il successore della 250 GT con sotto il cofano una versione aggiornata del motore Colombo V12 con cilindrata di 3.3 litri. La 275 disponeva ancora del passo corto di 2400 mm ed è stata offerta in due versioni: berlinetta costruita da Scaglietti e spider da Pininfarina.

Ferrari 275 GTS: RM Sotheby’s prevede di venderla a 1,4-1,75 milioni di euro

Sebbene i due modelli condividessero molte componenti meccaniche, differivano notevolmente per lo stile e il risultato finale. La Ferrari 275 GTS realizzata da Pininfarina era un ritorno al passato delle Ferrari precedenti in quanto disponeva di un cofano motore più corto rispetto alla berlinetta, una griglia anteriore più grande, delle prese d’aria eleganti e una coda tronca. Inoltre, la 275 GTS veniva proposta solo con cerchi a raggi.

Accanto al motore da 3.3 litri c’era un cambio tradizionale disposto anteriormente piuttosto che un transaxle come visto sulla berlinetta. La spider era quindi una sostituta della 250 GTC la cui produzione era terminata nel 1962.

Come detto ad inizio articolo, la casa automobilistica di Maranello ha realizzato appena 200 esemplari della 275 GTS, risultando molto rara più rispetto alla versione di Scaglietti. L’esemplare atteso all’asta beneficia di un periodo di ben 20 anni di proprietà.

Secondo la ricerca condotta dall’esperto del marchio Marcel Massini, il telaio n°06819 è stato rifinito estremamente di bianco con interni in pelle Nero Franzi. L’assemblaggio è stato completato a metà giugno del 1965 e dopodiché è stata spedita alla concessionaria tedesca Auto Becker presente a Dusseldorf. Per due anni, questa Ferrari 275 GTS è appartenuta a un appassionato tedesco.

Nel ‘67, la Ferrari fu esportata negli Stati Uniti. Gli anni successivi purtroppo non si conoscono, ma ad un certo punto è stata dipinta in oro. Nel 1981, la GTS è tornata in Europa in seguito all’acquisto di una concessionaria svizzera mentre a fine anno è stata acquistata da uno svizzero. Il nuovo proprietario ha deciso di far riverniciare la vettura in rosso.

A metà degli anni ‘80, l’auto è stata venduta a un altro svizzero mentre nel 1987 è passata a un americano che teneva l’auto in un garage in Svizzera. Nel 1990, la Gran Turismo Spider è stata offerta da un rivenditore a Ginevra e alla fine acquistata da un collezionista russo residente a Zurigo.

Arrivando al 2000, la spider è sbarcata in Germania dove finalmente ha trovato la sua sistemazione finale, rimanendo nelle mani dello stesso proprietario per oltre 20 anni. Questa Ferrari 275 GTS ha ricevuto pochissimi rifacimenti nel corso degli anni, ma può essere un’ottima candidata per un restauro completo.