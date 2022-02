Alfa Romeo Giulia: le versioni che tutti rimpiangono

Alfa Romeo Giulia è un’auto molto apprezzata da appassionati e addetti ai lavori sebbene nel corso della sua carriera non abbia probabilmente raggiunto il successo commerciale che si era ipotizzato in fase di presentazione della berlina della casa automobilistica del Biscione. Probabilmente ciò è dovuto anche alle versioni di questa auto di cui si è parlato ma che non sono mai arrivate. Decisione che alla fine inevitabilmente ha finito per influire sulle immatricolazioni di questo modello.

Ecco tutte le versioni di Alfa Romeo Giulia che non sono arrivate e che in molti rimpiangono

Questo ad esempio è il caso della Alfa Romeo Giulia Sportwagon. A lungo si era ipotizzato l’arrivo di questa versione di Giulia. Ma alla fine i sogni di molti sono stati infranti dall’allora CEO di Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, che aveva giudicato non conveniente per il Biscione portare sul mercato una simile auto. La cosa però ha fatto la differenza in negativo per quanto riguarda le vendite di Giulia che non è mai riuscita ad avvicinare le rivali tedesche di Audi, BMW e Mercedes proprio per la mancanza di una station wagon che invece ha continuato ad essere molto popolare tra le rivali.

Adesso si spera che il nuovo CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato cambi idea e che con la seconda generazione di Alfa Romeo Giulia, che il francese ha confermato nei mesi scorsi, possa arrivare anche una variante sportwagon al pari di quanto avviene con numerose altre auto di brand che appartengono al gruppo Stellantis.

Altro modello rimpianto da molti è Alfa Romeo Giulia Coupé. Questa versione ad un certo punto negli scorsi anni sembrava potesse davvero arrivare. Alla fine però per motivi di budget non se n e è fatto più nulla. Si trattava di un progetto i cui costi non avrebbero giustificato le eventuali vendite in più che una versione coupé avrebbe portato. Dunque l’esistenza di una simile versione di Giulia è rimasta solo nei teaser e nei render. La cosa che più si è avvicinata a questa versione della berlina è la GTAm versione più estrema tra quelle presenti nella gamma della berlina del Biscione e pensata per la pista.

Infine un’altra versione di Alfa Romeo Giulia di cui si è parlato molto in passato ma che alla fine non è arrivata, in questo caso probabilmente con molti meno rimpianti delle precedenti due versioni, è la Cabrio. La casa automobilistica del Biscione con la prima generazione della sua berlina di segmento D non ha ritenuto opportuno lanciare sul mercato una versione senza tetto. Già su questa decisione possiamo essere più d’accordo se si pensa che le vendite di auto cabrio negli ultimi anni sono calate moltissimo a livello globale.

Resta però il rammarico non di sapere come sarebbero andate le cose per Giulia nel caso in cui la sua gamma non si fosse limitata semplicemente alla versione berlina classica a 3 volumi ma avesse previsto anche altre varianti. Vedremo se con la seconda generazione verranno prese in proposito decisioni diverse dallo storico marchio milanese che si prepara a diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale Pickup: ecco l’elegante versione da lavoro del nuovo SUV di segmento C della casa automobilistica del Biscione [Render]