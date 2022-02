Nuova Alfa Romeo Giulietta: tornerebbe per stupire

Di una nuova Alfa Romeo Giulietta sono anni che se ne parla. Prima ancora della nascita del gruppo Stellantis si diceva che la vettura avrebbe potuto avere una nuova generazione. Con la nascita ufficiale di Stellantis e la possibilità di utilizzare piattaforme, tecnologie e motori di PSA, molti davano per scontato che uno dei primi modelli che sarebbe stato annunciato a proposito di Alfa Romeo sarebbe potuto essere proprio questo.

Inedita ipotesi stilistica a proposito di una nuova Alfa Romeo Giulietta

Tuttavia la casa automobilistica del Biscione sotto la guida del nuovo CEO Jean-Philippe Imparato sembra voglia andare sul sicuro, puntando direttamente su SUV per aumentare le proprie immatricolazioni migliorando contemporaneamente la propria immagine. Di una nuova Alfa Romeo Giulietta dunque per un lungo periodo non se ne è più parlato.

Le cose però sono cambiate negli ultimi giorni quando nel corso di un’intervista di Imparato rilasciata ad Automotive News si è saputo che il CEO di Alfa Romeo sta ancora valutando il possibile ritorno del modello sul mercato. Questo in ogni caso non avverrebbe prima del 2027 o del 2028.

Tanto è bastato per far tornare sul web al centro delle attenzioni il possibile ritorno del modello. Oggi infatti vi mostriamo l’ennesimo render che prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Alfa Romeo Giulietta qualora il Biscione decidesse di farla tornare.

Si tratta della versione di JJodry per il sito francese Auto-Moto. Appare evidente che l’autore di questo render si sia ispirato al nuovo SUV Alfa Romeo Tonale nel disegnare questa auto. La cosa sembra avere senso dato che per garantire il family feeling è probabile che le due auto avrebbero un design molto simile.

Ricordiamo che questa auto tornerebbe solo in versione elettrica al 100 per cento, visti gli annunci fatti da Imparato a proposito del lancio di sole auto a zero emissioni dopo il 2025. Si tratterebbe di dare ai clienti di Alfa Romeo una seconda opzione nel segmento C del mercato oltre a Tonale. Vedremo dunque a proposito di questa auto quali novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

