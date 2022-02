Alfa Romeo Tonale: come funziona la rivoluzione degli NFT

La Metamorfosi lanciata con l’Alfa Romeo Tonale dal Biscione è un fatto ragionabile su molteplici aspetti. Uno di questi è rappresentato sicuramente dall’apporto tecnologico destinato al primo C-SUV del costruttore: Jean-Philippe Imparato ha ammesso chiaramente che il lavoro sull’Alfa Romeo Tonale ha previsto innanzitutto una revisione della tecnologia applicata in modo da avere a disposizione una vettura con tecnologia del 2022-2023 e non del 2019, anno di presentazione del Tonale Concept.

Tra le caratteristiche che meglio rappresentano il salto tecnologico che Alfa Romeo ha voluto mettere in pratica col nuovo Tonale c’è sicuramente l’utilizzo degli NFT (Non-Fungible-Token). In questo modo il Biscione fa il suo ingresso in un mondo IT finora inesplorato da qualsiasi altro costruttore, puntando sulla sempre più diffusa tecnologia legata alla Blockchain. Insomma, in Alfa Romeo hanno applicato all’automobile qualcosa che nessun altro aveva messo in pratica fino ad ora: un set di tecnologie con registro strutturato in una catena di blocchi.

Con gli NFT l’Alfa Romeo Tonale introduce un cambiamento radicale

Ogni Alfa Romeo Tonale sarà infatti dotata di un NFT personalizzato, identificativo e quindi univoco per ogni modello prodotto a Pomigliano d’Arco. Gli NFT rappresentano infatti delle proprietà digitali che una volta posseduti da qualcuno possono garantire l’unicità in accordo con le prerogative garantite dalla Blockchain. Di conseguenza chi possiede un NFT ne sarà proprietario, fino al momento in cui lo rivenderà o per sempre se deciderà di conservarlo per sempre.

Diverso è chiaramente l’approccio proposto con il nuovo Tonale: in questo caso l’NFT abbinato ad ogni C-SUV del Biscione permetterà di contenere ogni dato della vettura all’interno di un database specifico che grazie alla Blockchain permette di non essere manomesso.

Questa tecnologia si rivela quindi particolarmente utile per il futuro dell’Alfa Romeo Tonale, qualora il proprietario volesse rivenderla garantendo a chi la acquisterà da usata un percorso lineare sulla vita passata dell’auto. In questo modo si avrà a disposizione l’intero passato della vettura, fatto di manutenzioni, chilometri reali oltre che eventuali incidenti commessi e subiti ovvero tutto quanto concerne la vita dell’Alfa Romeo Tonale. Una rivoluzione assoluta per il mondo dell’auto, una rivoluzione praticata per prima da Alfa Romeo e che con una certa sicurezza sarà seguita anche da altri costruttori nel prossimo futuro.

Con questa certificazione, l’Alfa Romeo Tonale potrà garantire ampi margini in termini di valore residuo nel tempo della vettura con importanti ripercussioni positive anche per ciò che riguarda il noleggio.