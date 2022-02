Maserati Grecale Folgore potrebbe avere due motori elettrici da 680 CV

Maserati ha confermato che il 22 marzo presenterà ufficialmente il nuovo Maserati Grecale. Sappiamo già che la gomma è destinata ad ampliarsi con una versione completamente elettrica che dovrebbe chiamarsi Grecale Folgore e, secondo nuove indiscrezioni pubblicate online nelle scorse ore, potrebbe offrire due motori elettrici con potenza complessiva fino a 680 CV (500 kW).

In aggiunta, il Grecale elettrico potrebbe essere lanciato per il model year 2023, quindi entro la fine di quest’anno, e offrire la trazione integrale di serie. Nello specifico, il Maserati Grecale Folgore sarà equipaggiato con due propulsori elettrici da 340 CV (250 kW) di potenza ciascuno sull’asse anteriore e su quello posteriore, per un totale di 680 CV. Questo dato lo renderebbe la Maserati di produzione più potente mai prodotta fino ad ora.

Maserati Grecale Folgore: il debutto ufficiale sarebbe previsto entro la fine del 2022

Accanto al doppio motore elettrico è prevista una batteria da 400V, assieme a un modulo di ricarica a bordo e un sistema di disconnessione della trazione integrale che consentirà a uno dei due motori (probabilmente quello anteriore) di disattivarsi per risparmiare energia.

Purtroppo, per il momento non abbiamo informazioni su autonomia, capacità della batteria e dati sulle prestazioni, anche se possiamo aspettarci uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 3 secondi visti i numeri del gruppo propulsore. Sappiamo, inoltre, che le altre auto elettriche della casa automobilistica modenese avranno un più avanzato sistema da 800V, tra cui la MC20 elettrica, la GranTurismo e la GranCabrio, oltre ad avere ben tre motori elettrici e supportare la ricarica rapida da 300 kW in corrente continua.

Sfortunatamente, non sappiamo il motivo per cui il Maserati Grecale Folgore avrà un sistema a 400V, anche se addetti ai lavori hanno ipotizzato che la causa potrebbe essere la piattaforma Giorgio sicuramente poco moderna. Ricordiamo che questa architettura è presente alla base delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Ad ogni modo, i 680 CV di potenza collocherebbero il nuovo Grecale Folgore ai vertici del segmento dei SUV elettrici di lusso di medie dimensioni, sorpassando la Tesla Model Y Performance, l’Audi e-tron S e il Mercedes EQC 400. Resta da vedere, però, quanto sarà potente la prossima Porsche Macan EV che sarà un altro avversario del SUV elettrico del Tridente.

Oltre alla versione 100% elettrica, il nuovo Maserati Grecale arriverà nelle concessionarie anche con un motore turbo benzina a quattro cilindri da 2 litri con tecnologia mild hybrid e potenza di 300 CV e 400 Nm e con una versione depotenziata del nuovo V6 biturbo Nettuno da 3 litri che troviamo a bordo della MC20.

Non ci resta a questo punto che attendere il 22 marzo per scoprire tutte le caratteristiche proposte dal secondo SUV dello storico marchio ora di proprietà di Stellantis.