Alfa Romeo Tonale, Maserati GranTurismo: le news della settimana

Bentornati su ClubAlfa.it per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana per il mondo Alfa Romeo e per tutto il settore delle quattro ruote italiano. Questi ultimi sette giorni, da lunedì 7 ad oggi domenica 13 febbraio, sono stati caratterizzati da tantissime news da segnalare e, finalmente, anche da un’attesissima novità per quanto riguarda il presente di Alfa Romeo.

Questa settimana, infatti, c’è stato il debutto ufficiale dell’Alfa Romeo Tonale. Il nuovo SUV di segmento C è stato mostrato con un evento online e si prepara ora al debutto ufficiale sul mercato con l’arrivo nelle concessionarie programmato per la fine del primo semestre dell’anno. In questi giorni, ci sono state tante notizie dedicate al Tonale, alle sue caratteristiche, alla sua gamma e a tutti i progetti collegati al SUV.

Da notare che, in casa Alfa Romeo, si è parlato tantissimo anche dei nuovi modelli che arriveranno dopo il Tonale. Oltre alle nuove Giulia e Stelvio, infatti, si registrano news dedicate ai modelli inediti che, nel corso dei prossimi anni, potrebbero ritagliarsi uno spazio all’interno della gamma della casa italiana. Le news da leggere per un riepilogo completo sono davvero tante.

Nel frattempo, Maserati ha ripreso i test in strada della nuova generazione di Maserati GranTurismo. Il nuovo prototipo catturato in questi giorni dalle ultime foto spia sembra essere molto vicino alla versione di serie. Il debutto ufficiale della GranTurismo di nuova generazione è sempre più vicino e sarà programmato nel 2022.

Continuano anche i test in strada del Ferrari Purosangue, un’altra grande novità del 2022 per il mondo dei motori italiano. Il progetto è ad un passo dal debutto che dovrebbe concretizzarsi entro l’estate. Nel frattempo, un nuovo video spia ci mostra l’avanzamento del programma di sviluppo confermandoci come la casa di Maranello sia molto vicina a completare il progetto.

Segnaliamo, inoltre, nuove informazioni sul futuro B-SUV di Fiat, che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Fiat Uno, sulla nuova generazione di Jeep Renegade e diversi aggiornamenti in arrivo dagli stabilimenti italiani di Stellantis che guardano il futuro tra incertezze e fiducia nell’arrivo dei nuovi progetti.

Alfa Romeo

Il principale evento della settimana (e degli ultimi anni) di Alfa Romeo è rappresentato dal debutto ufficiale dell’Alfa Romeo Tonale, presentato ufficialmente a quasi tre anni di distanza dalla presentazione del Tonale Concept. Il C-SUV si prepara ad arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

Alfa Romeo ha ribadito che gli ordini del Tonale prenderanno il via ad aprile. Nel frattempo, è confermato che il SUV sarà nelle concessionarie italiane di Alfa Romeo a partire dal prossimo mese di giugno. Progressivamente poi il Tonale raggiungerà sempre nuovi mercati diventando rapidamente un nuovo punto di riferimento della gamma della casa italiana.

Tra le caratteristiche esclusive del nuovo Tonale c’è il supporto agli NFT. Si tratta di un sistema che verrà utilizzato per registrare e certificare i dati del veicolo. In questo modo sarà possibile tracciare e archiviare i dati di manutenzione sulla blockchain per Alfa Romeo Tonale. Il SUV è il primo modello di Alfa Romeo e del mondo delle quattro ruote ad utilizzare questa soluzione.

In attesa di maggiori dettagli ufficiali, andiamo a vedere quali saranno i possibili prezzi ed i futuri rivali dell’Alfa Romeo Tonale. Il nuovo C-SUV guarda al futuro e si prepara a debuttare sul mercato in un segmento con tanti concorrenti che ci permettono anche di ipotizzare quello che sarà il listino prezzi del modello.

Da notare che, come confermato da Imparato, almeno per il momento le versioni Quadrifoglio ed elettrica del Tonale non sono escluse. La gamma del SUV potrebbe espandersi con tante novità nel corso del prossimo futuro e tra queste potrebbero esserci anche varianti a zero emissioni ed una versione ad alte prestazioni.

Segnaliamo che, dopo la presentazione del Tonale, è subito arrivato un render che prova ad immaginare un Tonale GTA, ovvero una variante ad altissime prestazioni del SUV della casa italiana appena svelato in via ufficiale. Ecco il render in questione:

In tema di render, inoltre, segnaliamo anche un render dedicato al possibile Alfa Romeo Tonale Coupé, evoluzione del SUV di segmento C appena presentato che segue la tendenza crescente da parte dei costruttori di rilasciare modelli SUV Coupé. Ecco il render in questione:

Il Tonale è stato presentato nel corso di un evento trasmesso in streaming. Tramite il player qui di sotto è possibile riguardare l’intero evento di presentazione dell’Alfa Romeo Tonale in attesa di registrare l’effettivo debutto ufficiale del modello sul mercato italiano.

Il nuovo Alfa Romeo Tonale potrebbe essere un progetto chiave per fare breccia negli USA. Anche se le dimensioni del SUV sono ridotte, per gli standard americani, il nuovo modello, grazie ad un prezzo più basso ed all’elettrificazione, potrebbe attirare tanti nuovi clienti che potrebbero acquistare la loro prima Alfa Romeo.

Da notare, in ogni caso, che il debutto americano dell’Alfa Romeo Tonale non sarà immediato. Le prime informazioni ufficiali sul nuovo SUV confermano che il Tonale sarà disponibile sul mercato americano soltanto a partire dal primo trimestre del 2023 con circa 6 mesi di ritardo rispetto al debutto sul mercato europeo. I clienti americani dovranno attendere circa un anno dalla presentazione per mettersi alla guida del SUV.

L’avvio imminente della produzione del Tonale galvanizza l’ambiente nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Il nuovo SUV di casa Alfa Romeo punta a rilanciare le attività produttive nello stabilimento dopo anni difficili in cui il sito ha prodotto esclusivamente la Fiat Panda. La produzione ufficiale partirà nel corso delle prossime settimane. Ecco le parole del sindaco di Pomigliano d’Arco in merito al progetto.

Da segnalare come dalla base del Tonale, in questi giorni, sia arrivato un nuovo render che prova ad immaginare una nuova Alfa Romeo Giulia GTAm restyling. Il progetto è chiaramente ispirato al design del nuovo SUV della casa italiana e prova a rielaborare il design della berlina sportiva già uscita di produzione.

Tra i nuovi modelli in arrivo per Alfa Romeo ci saranno anche modelli a zero emissioni. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, la prima Alfa Romeo elettrica arriverà nel corso del 2024 dando il via ad un ambizioso programma di elettrificazione che porterà il marchio a trasformarsi in un riferimento del settore delle quattro ruote a zero emissioni.

Da segnalare, inoltre, che uno dei progetti del futuro di Alfa Romeo potrebbe essere un SUV di segmento E. Il progetto in questione continua ad essere al centro di rumors e indiscrezioni. Il SUV di segmento E sarà fondamentale per conquistare alcuni mercati extra europei dove anche lo Stelvio è ritenuto essere un modello fin troppo compatto.

In rampa di lancio c’è anche il nuovo Alfa Romeo Brennero, noto anche come Alfa Romeo B-SUV. Il progetto in questione è praticamente stato confermato ufficialmente dalla casa italiana e debutterà nel corso del 2023. Secondo quanto rivelato da Imparato, CEO di Alfa Romeo, il nuovo Brennero avrà un carattere sportivo.

Nel futuro di Alfa Romeo potrebbe esserci sempre più spazio per vetture limited edition e one-off. Tra i modelli più accreditati per tornare sul mercato in una nuova veste troviamo la Duetto e la 33 Stradale, progetti che fanno parte della storia di Alfa Romeo e che potrebbero presto tornare ad essere protagonisti. Vediamo, quindi, quale potrebbe essere la gamma futura di Alfa Romeo considerando le dichiarazioni ufficiali e le indiscrezioni degli ultimi giorni.

Il futuro di Alfa Romeo potrebbe includere una nuova generazione di Alfa Romeo Giulia. Il progetto è al centro di rumors e indiscrezioni da tanto tempo ma non è ancora stato confermato ufficialmente dalla casa italiana. In attesa di maggiori dettagli a riguardo, un render prova ad immaginare la nuova Alfa Romeo Giulia. Ecco il render in questione:

Alfa Romeo ha confermato la realizzazione di nuove Giulia e Stelvio. I due progetti potrebbero debuttare in via ufficiale nel corso dei prossimi anni andando ad arricchire e rinnovare la gamma della casa italiana con modelli ad alto contenuto di tecnologia. La base di partenza sarà la nuova piattaforma Large di Stellantis.

Nel frattempo, Giulia e Stelvio dovrebbero registrare il debutto di un nuovo restyling. L’aggiornamento dovrebbe arrivare nel corso del 2022 andando a rinnovare i due modelli di segmento D della casa italiana e, probabilmente, ad introdurre anche le attese motorizzazioni mild hybrid che erano già previste per lo scorso anno ma che non sono mai state annunciate.

Continua, intanto, il successo dell‘Alfa Romeo Giulia. La berlina, questa settimana, ha conquistato un altro premio. La vettura è stata nominata Best Car 2022 in Germania confermandosi come un importante punto di riferimento del mercato delle quattro ruote europeo, soprattutto tra gli appassionati.

Fiat

Fiat guarda al futuro in attesa dell’arrivo dei primi modelli di nuova generazione per la sua gamma. Tra i progetti in cantiere c’è quello del nuovo Fiat B-SUV. Il nuovo modello è atteso per il 2023 e potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Fiat Uno. La sede di produzione sarà lo stabilimento di Tychy, in Polonia, dove oggi viene prodotta la 500. Il nuovo modello è già stato anticipato da alcuni render che provano ad indovinarne il design.

Nel frattempo, in Sud America si prepara il debutto del nuovo Fiat Fastback, SUV Coupé che andrà ad ampliare la gamma di casa Fiat. Il progetto, in questi giorni, è stato catturato da nuove foto spia che ne mostrano i test in corso. Ecco le foto:

Continua il successo sudamericano di Fiat. In questi giorni, infatti, il Pulse ha registrato un grande successo in Argentina ancor prima del suo lancio ufficiale. Nel frattempo, il brand ha conquistato la leadership in Brasile per il tredicesimo mese consecutivo confermandosi come un riferimento assoluto del settore.

Il presente di Fiat, invece, è molto più complicato. La gamma inizia ad avere qualche anno di troppo sulle spalle e sono diversi i modelli entrati nella parte finale della carriera. In Francia, ad esempio, la gamma Tipo è stata ridotta con la sola versione Cross rimasta in listino mentre le altre varianti sono state eliminate.

Ferrari

Questa settimana, Ferrari ha annunciato una partnership strategica con Qualcomm. La casa di Maranello ha stretto un accordo molto importante con l’azienda americana specializzata nella realizzazione di chip e altre soluzioni tecnologiche destinate a diventare sempre più rilevanti per il futuro del mondo delle quattro ruote.

Nel futuro di Ferrari ci sarà il debutto del nuovo Ferrari Purosangue. Il SUV della casa di Maranello sarà svelato in via ufficiale nel corso del 2022, come già ampiamente confermato dall’azienda. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sul progetto, registriamo l’arrivo di un nuovo render che prova ad anticipare quello che sarà il design effettivo del nuovo modello. Ecco il render in questione:

Per quanto riguarda il Purosangue c’è spazio anche per un nuovo video spia che ci mostra un prototipo del SUV in fase di test. Ecco il video in questione:

Quest’anno si celebrano i 40 anni dalla presentazione della prima Ferrari sovralimentata. Si tratta della Ferrari 208 GTB Turbo, modello ancora oggi molto apprezzato dagli appassionati. Per maggiori dettagli in merito a questo particolare modello, un vero e proprio pezzo di storia della casa di Maranello è possibile dare un’occhiata al nostro approfondimento.

Da segnalare che un esemplare di Ferrari 288 GTO è stato venduto per una cifra da record. Il modello in questione, in ottimo stato di conservazione è stato venduto a seguito di un’asta tenuta da RM Sotheby’s. La 288 GTO si conferma come un riferimento della produzione di Ferrari per tutti gli appassionati della casa di Maranello.

Maserati

In casa Maserati si lavora con sempre maggior intensità alla nuova generazione di Maserati GranTurismo. La nuova vettura debutterà nel corso del 2022 andando ad affiancare le altre due novità previste per quest’anno da parte del Tridente, la MC20 Cabrio ed il SUV di segmento D Grecale. In questi giorni, Maserati ha ripreso a testare in strada la nuova GranTurismo. La conferma arriva dal nuovo set di foto spia che riportiamo di seguito:

Jeep

In casa Jeep si inizia a parlare di una nuova generazione di Jeep Renegade. I tempi sono maturi per poter registrare il debutto di un modello in grado di rinnovare il crossover, già presente sul mercato da diversi anni. Ecco tutto quello che sappiamo sulla nuova Jeep Renegade, progetto chiave per il futuro della casa americana in Europa.

Stellantis

Il futuro di Stellantis in Italia è legato al Sud Italia ed agli stabilimenti del gruppo di Melfi, Termoli e Pomigliano d’Arco che, in un modo o nell’altro, rappresenteranno un punto di riferimento importante per l’azienda. Per maggiori dettagli è possibile dare un’occhiata al nostro approfondimento dedicato a questi stabilimenti. Da segnalare anche che Stellantis questa settimana ha inaugurato il polo logistico di Rivalta.

Continuano gli stop della produzione negli stabilimenti italiani di Stellantis. Questa settimana è toccato alla Sevel di Atessa. Lo stabilimento, vero e proprio punto di riferimento delle attività italiane del gruppo, ha registrato uno stop a causa della mancanza di motori per il completamento dell’assemblaggio dei furgoni. Da segnalare anche un nuovo stop per Melfi.

Nel frattempo, uno dei principali impianti di produzione di motori diesel di Stellantis si converte all’elettrico confermando la volontà dell’azienda di continuare ad investire sulle soluzioni di elettrificazione per il suo futuro sul mercato delle quattro ruote europeo nel corso dei prossimi anni a venire.

Da segnalare come Stellantis stia dominando in Sud America. Il gruppo registra ottime vendite in questa prima parte di 2022 in tutti i principali mercati sudamericani arrivando a conquistare una leadership oramai evidente e sempre più marcata, staccando nettamente la diretta concorrenza rappresentata da altri gruppi attivi sul mercato locale.

Stellantis punta a rilanciare il marchio Lancia come già ampiamente confermato nel corso degli ultimi mesi. In attesa dell’ufficializzazione del nuovo piano industriale, è oramai chiaro che la ripartenza di Lancia si poggerà sulla nuova generazione di Ypsilon che sarà anche il primo modello di nuova generazione del brand ad arrivare sul mercato nel corso dei prossimi anni.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 20 febbraio. Vi ricordiamo di continuare a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social (trovate tutti i link utili ad inizio articolo), per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote italiano.