Alfa Romeo: inizia a delinearsi la sua gamma

Dopo le ultime dichiarazioni del CEO Jean-Philippe Imparato, sembra iniziare a delinearsi la gamma futura della casa automobilistica del Biscione. Per aumentare le sue immatricolazioni, migliorare la sua immagine e cambiare strategia di vendita, inizialmente lo storico marchio milanese punterà sui SUV. Abbiamo visto finalmente Alfa Romeo Tonale. L’anno prossimo dovrebbe debuttare anche il B-SUV che forse si chiamerà Brennero che avrà un design estremamente sportivo come anticipato da Imparato.

La gamma di Alfa Romeo sembra iniziare a delinearsi

Molto probabilmente questo modello sarà la prima auto di Alfa Romeo elettrica al 100 per cento. Successivamente ci dovrebbe essere spazio anche per un altro SUV più grande di Stelvio che diventerebbe la nuova top di gamma del Biscione. Confermate anche le nuove generazioni di Giulia e Stelvio che però saranno solo elettriche. Al momento non pervenuta una nuova Giulietta, sembra perdere quota la possibilità di rivedere nei prossimi anni la celebre vettura che il Biscione ha prodotto fino al mese di dicembre del 2020.

Per soddisfare i fan più puristi e mantenere fede al suo DNA e alla sua tradizione, nei prossimi anni Alfa Romeo molto probabilmente lancerà delle auto a tiratura limitata che forse saranno prodotte con motori termici nonostante dal 2027 il Biscione produrrà solo auto elettriche. Si tratta di eredi della Duetto, della GTV e della 33 Stradale.

Non sembra invece esserci spazio, almeno per il momento per una nuova Alfetta. La futura top di gamma sarà dunque il SUV al di sopra di Stelvio, mentre sopra Giulia ci sarà la GTV che tornerà come berlina coupè ma molto probabilmente solo in edizione limitata. Imparato ha anche detto che su queste novità maggiori dettagli li avremo entro la fine del 2022.

