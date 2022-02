Nuovo Jeep Renegade: tutto quello che sappiamo sulla prossima generazione

L’arrivo in Brasile del Jeep Renegade ha sicuramente permesso alla casa automobilistica americana di risollevarsi. Inoltre, questo modello ha inaugurato la produzione locale di Jeep presso lo stabilimento di Goiana (Pernambuco).

Prima sotto il controllo di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e poi sotto a Stellantis, Jeep ha fatto leva sulle vendite e ha ampliato la sua gamma di prodotti a livello locale con Compass e Commander.

Nuovo Jeep Renegade: uno dei modelli più importanti del brand riceverà presto una nuova generazione

Nonostante l’arrivo di questi due nuovi modelli, però, il Renegade rimane ancora la punta di diamante dell’iconico brand nel mercato brasiliano. Questo è il motivo per cui investirà parecchio denaro nello sviluppo della nuova generazione che arriverà presto sul mercato.

Il design è una delle caratteristiche principali per cui il SUV compatto è apprezzato e per questo il produttore americano potrebbe apportare solo piccole modifiche. Ad esempio, i fari anteriori rotondi e le sette barre verticali che compongono la griglia anteriore potrebbero rimanere invariati. Sulla parte posteriore, invece, dovremmo trovare dei fanali squadrati con l’elemento centrale a forma di X.

Per quanto riguarda l’abitacolo, il nuovo Jeep Renegade dovrebbe ereditare il volante a tre razze della Compass e il cruscotto digitale nelle versioni più costose. Il sistema di infotainment, invece, avrà ancora il display touch da 8.4 pollici nelle varianti di fascia alta.

La notizia più importante, però, riguarda il motore turbo benzina da 1.3 litri che fornirà fino a 185 CV di potenza e una coppia massima di 270 Nm con alimentazione tramite etanolo. Questo propulsore prenderà il posto dell’E.torQ 1.8.

La nuova generazione del SUV porterà anche l’uscita del turbodiesel da 2 litri che al momento troviamo soltanto sulle versioni con trazione integrale. La scarsa quota di mercato (meno del 10% secondo Jeep) porterà alla sua eliminazione.

Pertanto, il Jeep Renegade 2023 sarà venduto solo con il turbo 1.3 litri nelle versioni 4×2 e 4×4. Sarannoo disponibili due trasmissioni: automatica a 6 rapporti per le varianti a trazione anteriore e automatica a 9 marce per quelle a trazione integrale.

Il Jeep Renegade è un modello molto importante per la casa automobilistica americana poiché, dal 2015, ha collezionato oltre 350.000 unità vendute. Soltanto lo scorso anno ha registrato oltre 5000 esemplari immatricolati, posizionandosi in testa nel segmento dei SUV compatti. Secondo gli addetti ai lavori, con questo modello, Jeep ha saputo capire cosa cercavano i consumatori brasiliani e questo è il motivo per cui riesce ad avere così tanto successo.