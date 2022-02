Alfa Romeo: tornano Spider Duetto e 33 Stradale?

Alfa Romeo per il rilancio nel segmento premium del mercato punterà sui SUV come dimostrano il debutto di Tonale e l’arrivo a fine 2023 di Brennero. Tuttavia come detto dal numero uno del Biscione, il CEO Imparato, la gamma dello storico marchio milanese non sarà composta da soli SUV. In futuro infatti arriveranno anche berline e auto sportive.

Imparato conferma il possibile ritorno in edizione limitata di Duetto e 33 Stradale

A proposito di ciò nel corso di un’intervista rilasciata al magazine britannico Autocar, l’amministratore delegato di Alfa Romeo ha confermato ancora una volta il ritorno di auto sportive, affermando che queste torneranno nelle vesti di progetti speciali ed in edizione limitata. In particolare si parla del ritorno di vetture quali Duetto e 33 Stradale.

Imparato ha ribadito di non dimenticare quello che è il passato di Alfa Romeo. Quindi non appena il marchio sarà rilanciato e tornerà a fare profitti importanti ci sarà spazio anche per progetti di questo tipo. E’ stato proprio Imparato a fare i modelli della Duetto Spider e della 33 stradale. La Duetto è una delle auto più famose del Biscione. La vettura è stata protagonista sul mercato per ben 28 anni con 4 generazioni. La seconda invece è stata una vettura in edizione limitata prodotta negli anni 60 in appena 18 esemplari, riscuotendo però un enorme successo.

Essendo dei progetti speciali in edizione limitata, Alfa Romeo potrebbe benissimo realizzarli con motori a combustione. Questo anche se arrivassero sul mercato dopo il 2027 anno in cui la casa automobilistica del Biscione ha annunciato che diventerà completamente elettrica.

Ricordiamo che la Spider sarebbe dovuta ritornare già nel 2010 ma alla fine il progetto fu accantonato per non fare concorrenza alla Fiat 124 Spider. Ricordiamo infine che come auto sportiva nei mesi scorsi Imparato aveva fatto il nome anche della GTV di cui però si dice che possa tornare come berlina coupè completamente elettrica.

Sempre nel corso della stessa intervista ad Autocar Imparato ha detto che su questi e altri progetti del Biscione maggiori informazioni potrebbero arrivare verso fine anno. Vedremo dunque in proposito cosa emergerà nel corso dei prossimi mesi per quanto concerne il futuro di Alfa Romeo.

