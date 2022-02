Pomigliano: l’arrivo di Alfa Romeo Tonale galvanizza l’ambiente

Manca poco ormai al debutto di Alfa Romeo Tonale. Domani alle ore 15 il SUV di segmento C del Biscione verrà svelato presso il museo Alfa Romeo di Arese. Come sappiamo l’auto sarà costruita presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano in Campania dove attualmente viene prodotta Fiat Panda. La notizia dell’imminente arrivo di questo SUV, che sarà accompagnato dalla gemella Dodge Hornet, galvanizza l’ambiente.

Alfa Romeo Tonale: il suo imminente arrivo a Pomigliano galvanizza l’ambiente

I sindacati infatti dicono che grazie a questi due nuovi SUV e all’ottimo andamento di Fiat Panda, le cose per il sito produttivo di Stellantis nei prossimi anni potrebbero andare a gonfie vele. L’utilizzo di ammortizzatori sociali è destinato presto a diventare solo un lontano ricordo. La piena capacità produttiva dovrebbe essere raggiunta in breve tempo dopo che Alfa Romeo Tonale e Dodge Hornet saranno prodotti in quella fabbrica.

Ricordiamo che mentre Alfa Romeo Tonale sarà venduto in tutto il mondo, Dodge Hornet sarà commercializzato solo in Nord America. Il modello della casa americana sarà in pratica una Tonale ma con carrozzeria di Dodge. Ogni altra specifica sarà praticamente la stessa tra i due modelli.

Vedremo dunque domani in sede di presentazione di Alfa Romeo Tonale, quali altre novità trapeleranno a proposito del suo arrivo a Pomigliano. Si dice che la sua produzione inizierà il mese prossimo. Sicuro invece lo sbarco in concessionaria il prossimo 4 giugno come più volte ribadito negli scorsi mesi dal numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Infine ricordiamo che grazie al nuovo SUV di segmento C le vendite della casa automobilistica del Biscione dovrebbero quanto meno raddoppiare rispetto allo scorso anno.

