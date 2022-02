Stellantis interrompe la produzione di furgoni in Italia: ecco perchè

La produzione dello stabilimento Sevel in Italia che fa parte del gruppo Stellantis è stata interrotta oggi per un giorno. Lo stop è dovuto alla mancanza di motori che dovrebbero arrivare da uno stabilimento che il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA possiede in Francia. Sono stati alcuni rappresentanti sindacali a diffondere la notizia nelle scorse ore.

Ricordiamo che il sito produttivo Sevel di Stellantis è il più grande stabilimento di furgoni commerciali di tutta Europa. Infatti Sevel produce veicoli commerciali leggeri con i marchi Fiat, Peugeot e Citroen. E’ stato Nicola Manzi, rappresentante locale del sindacato UILM, a dare per primo la notizia questa mattina dopo che già la fabbrica aveva rinunciato ad un giorno di produzione in più che era stato in un primo momento previsto per lo scorso sabato.

Il sindacalista ha pure confermato che la produzione riprenderà normalmente a partire da domani mattina anche se ovviamente non si possono escludere ulteriori interruzioni nel caso in cui qualcosa si inceppi nella catena di fornitura del gruppo a livello globale. Ricordiamo che questo stop di Sevel sebbene sia il primo del 2022 non è sicuramente un fatto raro. Già lo scorso anno infatti nella fabbrica di Stellantis si erano verificate diverse interruzioni della produzione.

Tutte queste interruzioni sono state dovute alla carenza di semiconduttori, un problema che sta funestando l’intera industria automobilistica e che ha costretto il gruppo Stellantis nel 2021 a dover interrompere la produzione nei suoi stabilimenti sparsi per il mondo moltissime volte. Dall’inizio di quest’anno lo stabilimento ha prodotto tra i 900 e i 1.000 furgoni al giorno, non lontano da un picco pre-pandemia di 1.200, pari a quasi 300.000 unità l’anno.

