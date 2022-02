Fiat conquista il 13° mese di leadership consecutivo in Brasile

Dopo aver ripreso la leadership come marchio che ha venduto più auto in Brasile nel 2021, Fiat ha iniziato il 2022 ancora una volta in prima linea nella classifica nazionale delle vendite. Questo è il 13º mese consecutivo di leadership nel mercato brasiliano per lo storico brand di Torino.

Con 23.300 immatricolazioni a gennaio, Fiat ha messo una differenza di 10.000 unità sul secondo produttore in classifica, conquistando una quota di mercato pari al 19,9%. Il veicolo più venduto dell’anno scorso, il nuovo Fiat Strada, ha ripetuto la sua forte performance commerciale e ha chiuso il primo mese di quest’anno ancora al primo posto con 6716 unità (5,7% di quota di mercato totale e 85% nel segmento di riferimento).

Fiat: 23.300 nuovi veicoli venduti a gennaio 2022 in Brasile

Il marchio di Stellantis ha anche inserito il suo secondo pick-up tra i 10 modelli più venduti in Brasile, ossia il nuovo Toro con 3293 esemplari immatricolati. Questo risultato conferma la forza del marchio torinese nella categoria, dal momento che, insieme, i due modelli hanno raggiunto il 48,5% di quota di mercato. Praticamente, il produttore torinese ha venduto quasi la metà di tutti i pick-up immatricolati nel grande paese sudamericano a gennaio 2022.

Un altro veicolo molto importante per il brand è stato il Fiat Pulse. Il primo SUV sviluppato e prodotto da Fiat in Brasile ha registrato cifre di vendita molto importanti. Il primo mese di quest’anno lo ha concluso con 3192 immatricolazioni, il miglior risultato dal suo lancio avvenuto nella seconda metà di ottobre. Inoltre, si colloca al quarto posto nel segmento di appartenenza con una quota pari a 10,1%. Oltre ai pick-up, Fiat guida i segmenti hatch (21,3%) e van (40,4%).

Un altro dato molto interessante riguarda le vendite nel canale retail. Con una quota di mercato del 19,6%, il brand torinese ha chiuso il mese in testa con la migliore performance commerciale degli ultimi nove anni.

Per Herlander Zola, direttore di Fiat Sud America e delle operazioni commerciali in Brasile, ha dichiarato di aver iniziato l’anno alla grande e questo nuovo traguardo è il risultato dei lanci di successo fatti recentemente, ma anche del lavoro delle concessionarie presenti in tutto il Brasile che si sono preparate a servire bene il cliente interessato ai prodotti Fiat.

Per Zola, l’armonia tra Fiat e la sua rete di concessionarie è chiara. Un esempio pratico riguarda il rinnovamento che la casa automobilistica torinese sta effettuando nei suoi showroom, che diventano sempre più connessi e moderni seguendo i nuovi standard di comunicazione visiva e di servizio. Il dirigente fa notare che il marchio ha già aggiornato quasi la metà delle concessionarie mentre entro la fine del 2022 raggiungerà il 100%.

Infine, Herlander Zola sostiene che la domanda del nuovo Pulse continua a crescere di mese in mese, rafforzando la convinzione che il modello possa essere uno dei SUV più venduti in Brasile.