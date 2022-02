Alfa Romeo: la prima auto elettrica potrebbe arrivare nel 2024

Stellantis ha in programma di lanciare nei prossimi mesi diversi veicoli elettrici e, secondo quanto riportato, Alfa Romeo sarà uno dei primi brand a portare sul mercato un’auto a zero emissioni. Un report condiviso nelle scorse ore da CAR afferma che la prima elettrica del Biscione potrebbe arrivare già nel 2024.

Da notare che questa conferma arriva a poche ore di distanza dalla presentazione ufficiale del nuovo Tonale, che secondo la casa automobilistica di Arese rappresenterà il passaggio dai motori a combustione interna a quelli elettrici.

Alfa Romeo: nel 2024 potrebbe essere lanciata la prima auto 100% elettrica

Nel corso di un’intervista a CAR, Jean-Philippe Imparato – amministratore delegato di Alfa Romeo – ha dichiarato che quando lancerà auto dal 2025, saranno solo elettriche e quando si parla della metamorfosi di Alfa Romeo, Tonale è il primo passo dell’elettrificazione del brand.

Tuttavia, Imparato ha specificato che l’elettrificazione sarà al servizio di Alfa Romeo e non il contrario. Originariamente lanciato sotto forma di concept nel 2019 in occasione del Salone di Ginevra, il secondo SUV del Biscione sarà presentato nel corso di un evento che si svolgerà oggi alle 15:00, chiamato “La Metamorfosi”.

Non sono stati ancora confermati ufficialmente quali allestimenti saranno disponibili, ma sappiamo che in Europa sarà proposta almeno una variante ibrida plug-in. Secondo quanto riportato, il nuovo modello del Biscione otterrà nuovi propulsori sviluppati appositamente per lui. Naturalmente, non saranno realizzati da zero, ma deriveranno dalle unità disponibili già su altri veicoli del gruppo automobilistico italo-francese, come Renegade e Compass.

Sono previste anche due varianti mild hybrid con potenze di 130 e 160 CV, basate su un motore turbo benzina da 1.5 litri abbinato alla tecnologia ibrida leggera a 48V. Nel caso del modello PHEV, potrebbe avere una tecnologia molto simile a quella presente sulle Jeep 4xe plug-in hybrid.

La potenza massima dovrebbe raggiungere i 275 CV, scaricati su tutte e quattro le ruote attraverso la trazione integrale Q4. Il motore, inoltre, dovrebbe essere abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti e a una batteria da 15,5 kWh che dovrebbe garantire fino a 80 km di autonomia con una singola ricarica.

Ad ogni modo, Imparato ha proseguito dicendo che nel 2025 verrà lanciata un’auto completamente elettrica super performante e da allora tutti i nuovi modelli saranno solo full electric. Oltre al Tonale, il marchio di Stellantis porterà sul mercato un modello molto simile al Jeep Renegade e un SUV di grandi dimensioni.