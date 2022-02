Alfa Romeo Giulia e Stelvio: confermate le nuove generazioni

Sia l’Alfa Romeo Stelvio che la Giulia riceveranno dei successori nei prossimi anni e, secondo quanto riportato, avranno dei motori elettrici e delle piattaforme sviluppate da Stellantis.

Nel corso della presentazione del nuovo Tonale, il Biscione ha confermato ai media presenti che le nuove generazioni della berlina e del SUV arriveranno nei prossimi anni e saranno 100% elettriche, con alla base delle piattaforme dedicate e condivise con altri brand del gruppo automobilistico italo-francese.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio: le nuove generazioni si faranno

Alla domanda se le attuali Giulia e Stelvio riceveranno delle versioni elettriche o ibride prima della fine del loro ciclo di vita, Daniel Tiago Guzzafame – product manager del Biscione – ha confermato ai media australiani e giapponesi solo che le nuove generazioni di Giulia e Stelvio arriveranno presto.

Nessun altro dettaglio è stato confermato per ora, tuttavia le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio molto probabilmente saranno proposte anche con un propulsore a zero emissioni, suggerendo che saranno in vendita dopo il 2024 quando verrà lanciato il primo EV di Alfa Romeo.

Questa dichiarazione si unisce a quella rilasciata lo scorso anno ad Auto Express da Jean-Philippe Imparato – amministratore delegato di Alfa Romeo – secondo cui l’Alfa Romeo Giulia elettrica arriverà sul mercato molto presto, suggerendo un lancio nel 2024, e con alla base la piattaforma STLA Large sviluppata da Stellantis.

Guzzafame ha spiegato che per le attuali generazioni stanno valutando se elettrificare i motori esistenti o semplicemente passare direttamente al full electric. Questa è una decisione che il brand deve ancora prendere e sicuramente maggiori informazioni verranno rivelate presto, probabilmente alla fine dell’anno, spiega il product manager.

Il Biscione avrebbe già preparato dei motori ibridi plug-in ed elettrici per lo Stelvio

Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, Alfa Romeo avrebbe sviluppato propulsori ibridi plug-in ed elettrici per lo Stelvio già nel 2019 e sarebbero condivisi con il prossimo Maserati Grecale, che condivide la piattaforma Giorgio proprio con la berlina e il SUV del Biscione.

I report precedenti hanno suggerito che la piattaforma Giorgio non è stata sviluppata per supportare l’elettrificazione, ma sappiamo che si troverà alla base della versione elettrica Folgore del Grecale, il cui debutto ufficiale è previsto per quest’anno.

Non è chiaro al momento se per “fine anno”, Guzzafame intende la conferma delle versioni elettriche delle attuali Giulia e Stelvio o proprio la presentazione ufficiale. Ad ogni modo, la prossima generazione delle due vetture del marchio milanese dovrebbe avere la piattaforma STLA Large che supporta batterie tra 101 e 118 kWh e motori elettrici in grado di sviluppare tra 170 e 450 CV ciascuno.

Con la possibilità di scegliere fra trazione anteriore, posteriore o integrale, il pianale è in grado di assicurare fino a 800 km di autonomia con una singola ricarica.

Considerando che Alfa Romeo ha in programma di lanciare un nuovo modello ogni anno tra il 2022 e il 2026, è probabile che le nuove generazioni delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio arriveranno attorno al 2024, prima del passaggio alla propulsione 100% elettrica che avverrà nel 2027 in Europa, Cina e Nord America.

Nell’attesa, Alfa Romeo ha in programma di annunciare i nuovi restyling degli attuali modelli entro la fine del 2022.