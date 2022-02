Alfa Romeo Tonale è stato ufficialmente svelato: ecco tutte le novità

Dopo una lunga attesa durata quasi 3 anni, Alfa Romeo Tonale è stato finalmente svelato. Il SUV di segmento C è stato mostrato in anteprima al Museo “La Macchina del Tempo” di Alfa Romeo ad Arese. La presentazione è stata trasmessa in diretta streaming su YouTube e sui canali social della casa automobilistica del Biscione.

Fin da subito il CEO del Biscione, Jean-Philippe Imparato ha voluto mettere in evidenza come questo modello rappresenti l’inizio di una nuova era per lo storico marchio milanese. Non a caso la presentazione di Tonale è stata chiamata “La Metamorfosi”.

Ufficialmente svelato ad Arese il SUV Alfa Romeo Tonale: ecco tutto quello che sappiamo

Con Alfa Romeo Tonale si avvia una radicale trasformazione della casa milanese che adesso punterà forte su connettività ed elettrificazione. Le caratteristiche principali su cui punta il Biscione con questo modello sono un design spiccatamente italiano, tecnologia di altissimo livello e un universo di servizi che sono focalizzati sul guidatore.

Infatti ancora una volta al centro dello sviluppo di questo modello di Alfa Romeo c’è il guidatore. Tutto è stato pensato per offrire la migliore esperienza possibile a chi si mette alla guida di questa vettura. Questo modello del Biscione ha una missione ben precisa e cioè quella di reinventare la sportività per il ventunesimo secolo.

Alfa Romeo Tonale, che come sappiamo sarà prodotta presso lo stabilimento di Pomigliano in Campania ad 11 anni esatti dall’ultima vettura del Biscione, è la vettura più tecnologica di tutta la gamma della casa milanese e una delle più tecnologiche di tutta Stellantis. La tecnologia serve a migliorare l’esperienza di guida ma anche a mantenere alto il valore residuo del veicolo. Questa auto infatti è il primo veicolo ad arrivare sul mercato dotato di un certificato digitale NFT (non-fungible token).

Questo serve a certificare il valore residuo dell’auto dal momento del suo utilizzo fino al momento della eventuale vendita. La vettura dispone di una connettività e di un sistema di infotaiment davvero all’avanguardia. Tonale dispone di sistemi ADAS di livello 2. Il suo abitacolo è disegnato in maniera da garantire il massimo comfort a tutti i suoi occupanti.

Il design di Alfa Romeo Tonale è tipicamente italiano e inoltre presenta tutti gli elementi tipici di una vettura di Alfa Romeo. Le sue dimensioni esatte sono lunghezza 453 cm, larghezza di 184 cm altezza di 160 cm. Il frontale è caratterizzato dall’inimitabile “Trilobo” e dallo scudetto con il Biscione.

Altra novità importante è che le versioni ibride saranno due: Hybrid e Plug-in Hybrid Q4. La prima si caratterizza per l’inedito sistema a 48V Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo). Questa versione avrà due varianti, entrambe con motore a quattro cilindri turbo a benzina 1.5 litri ma con potenza di 130 e 160 Cv e un motore elettrico 15 kW/20 Cv. La seconda invece è la versione top di gamma e garantisce 275 cavalli di potenza e un’autonomia in modalità completamente elettrica di 80 km.

Gli ordini di Alfa Romeo Tonale nella versione di lancio “Edizione Speciale” si apriranno ad aprile. Per i prezzi quindi si dovrà aspettare il mese prossimo. Considerato che questo modello sarà un concorrente diretto di Bmw X1 e Audi Q3 i prezzi dovrebbero essere in linea con quelli di queste due auto.