Alfa Romeo Tonale: le versioni Quadrifoglio ed elettrica non sono state scartate

Dopo tanta attesa, finalmente Alfa Romeo ha presentato ieri il nuovissimo Alfa Romeo Tonale che porta con sé diverse novità interessanti. La casa automobilistica di Arese sta valutando un ampliamento della sua gamma con una versione Quadrifoglio ad alte prestazioni e una 100% elettrica.

Come ben sapete, il nuovo Tonale arriverà in Europa con motori 100% a benzina, ibridi e ibridi plug-in e con potenza fino a 275 CV. Tuttavia, gli ingegneri di Alfa Romeo affermano che c’è spazio per una versione ad alte prestazioni e una con propulsione elettrica.

Alfa Romeo Tonale: il product manager ha rivelato nuove informazioni sulle versioni elettrica e Quadrifoglio

Parlando con i media australiani e giapponesi, Daniel Tiago Guzzafame – product manager del Biscione – ha confermato che sono possibili varianti elettriche e ad alte prestazioni con alimentazione ibrida, anche se al momento non è stata presa alcuna decisione.

Guzzafame ha dichiarato che ci sono le caratteristiche tecniche per portare sul mercato un Alfa Romeo Tonale completamente elettrico in quanto la piattaforma lo permette. L’azienda analizzerà il segmento dei C-SUV e, se c’è richiesta, sicuramente verrà introdotta una variante a zero emissioni.

Ci sarebbe anche spazio per un Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio ad alte prestazioni. In merito a ciò, il product manager ha dichiarato che ancora una volta analizzeranno il mercato per vedere se sarà necessario portare una variante con l’emblema Quadrifoglio, coerente e rilevante con il segmento.

Alla domanda se un possibile Tonale Quadrifoglio utilizzerebbe un motore benzina, ibrido o full electric, Daniel Tiago Guzzafame ha risposto semplicemente che la futura Alfa Romeo sarà elettrica.

Il prossimo modello ad essere lanciato sarà il Brennero

Gli attuali piani della casa automobilistica milanese prevedono l’introduzione del primo veicolo completamente elettrico nel 2024. A giudicare dalle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, dovrebbe trattarsi di un nuovo SUV da posizionare al di sotto del nuovo Tonale, che si dice porterà il nome di Alfa Romeo Brennero. In merito a ciò, Guzzafame ha dichiarato che sarà un veicolo diverso dal Tonale e arriverà sul mercato nel corso del 2025 mentre, entro il 2027, il marchio venderà solo EV a livello globale.

Purtroppo, per il momento non ci sono informazioni su quali tipi di propulsori saranno utilizzati sulle versioni elettrica e Quadrifoglio. Per quest’ultima, magari il Biscione potrebbe modificare il quattro cilindri turbo da 2 litri disponibile nel Tonale standard.

Mentre in quest’ultimo eroga 256 CV, il propulsore in questione riesce a sviluppare fino a 280 CV e 400 Nm in Giulia e Stelvio. Lo stesso powertrain è stato usato anche nei modelli Maserati con l’aggiunta della tecnologia mild hybrid che ha portato un aumento della potenza a 330 CV e 450 Nm mentre nelle Jeep 4xe ibride plug-in riesce ad erogare fino a 380 CV grazie all’aggiunta di due motori elettrici e una batteria da 17 kWh.

Per quanto riguarda la piattaforma, l’Alfa Romeo Tonale elettrico non utilizzerebbe una delle architetture STLA di Stellantis, ma verrebbe adattato il telaio dell’auto attuale, le cui radici risalgono alla piattaforma Small Wide.