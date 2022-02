Alfa Romeo Tonale: rivali e prezzo ipotetico

Alfa Romeo Tonale è finalmente diventato realtà con la presentazione ufficiale avvenuta ieri 8 febbraio alle ore 15. Di questo modello sappiamo ormai un po’ tutto. Il SUV si collocherà nel segmento C dei SUV e sarà rivale in particolare dei modelli offerti dalle case automobilistiche tedesche. Ci riferiamo naturalmente a vetture del calibro di Bmw X1, Audi Q3 e Mercedes GLA.

Alfa Romeo Tonale: chi sono le rivali e quanto potrebbe costare

Alfa Romeo Tonale però avrà anche rivali da battere come Cupra Formentor e anche all’interno della stessa Stellantis: Peugeot 3008 e Opel Grandland. Insomma non sarà facile per il secondo SUV nella storia della casa automobilistica milanese sbaragliare la concorrenza. Il modello comunque presenta tutte le carte in regola per fare bene in questo affollato ma redditizio segmento di mercato quando finalmente avverrà il suo sbarco in concessionaria.

Da quello che abbiamo potuto vedere ieri in sede di presentazione del nuovo modello del Biscione, il veicolo ha tutte le carte in regola per fare bene sul mercato e far raddoppiare nel giro di poco tempo le vendite dello storico marchio milanese. A livello di design, di tecnologia, di interni, piacere di guida e di motori, il SUV di Alfa Romeo non ha nulla da invidiare alle dirette rivali.

Per quanto riguarda il prezzo per il momento non ci sono ancora notizie ufficiali. Si pensa però che questi siano in linea con quelli delle rivali tedesche. I soliti bene informati dicono che il modello in questione potrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 33 mila euro per la versione entry level mentre la top di gamma potrebbe benissimo raggiungere i 50 mila euro.

Ricordiamo che che il CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato ma anche altri dirigenti della casa automobilistica milanese, in sede di presentazione del veicolo hanno ribadito una cosa già detta in precedenza. Alfa Romeo Tonale darà il via ad una nuova politica di vendita per il marchio del Biscione. L’epoca dei maxi sconti e delle km zero è finito. Chi vorrà acquistare il nuovo modello di Alfa Romeo dovrà sborsare tutti i soldi richiesti.

Si tratta di un atto dovuto per salvaguardare l’immagine di Alfa Romeo che è considerato come uno dei tre brand premium di Stellantis. Inoltre questa strategia, come ribadito ieri da Imparato serve a mantenere alto il valore della vettura. Questo del resto è stato uno dei talloni d’Achille del marchio a detta di molti in passato.

Imparato è deciso a non ripetere gli errori dei suoi predecessori. Nulla d’ora in avanti sarà lasciato al caso nelle strategie della casa automobilistica del Biscione. Ricordiamo infine che l’edizione di lancio di Tonale arriverà ad aprile poco prima conosceremo il suo prezzo. Il resto della gamma invece è atteso per gli inizi di giugno.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale: le versioni Quadrifoglio ed elettrica non sono state scartat e ma potrebbero arrivare in futuro se si troveranno soluzioni adeguate