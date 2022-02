Alfa Romeo: tra le novità anche un maxi SUV

Secondo indiscrezioni provenienti dal famoso magazine britannico, CAR, i SUV di Alfa Romeo non saranno solo 3. Infatti dopo la conferma di Stelvio che riceverà una nuova generazione e l’arrivo di Tonale e Brennero, nei prossimi anni ci dovrebbe essere spazio anche per un altro SUV di circa 490 cm. Questo modello si andrebbe a collocare sopra Stelvio nella gamma della casa automobilistica del Biscione diventando la nuova top di gamma per lo storico marchio milanese.

Probabile un SUV più grande di Stelvio nella gamma di Alfa Romeo in futuro

Al momento si tratta di semplici voci che però provengono da una fonte abbastanza autorevole come CAR che ha anche parlato con il CEO di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Quest’ultimo non si è voluto sbilanciare, affermando che vuole evitare gli errori che in passato sono stati commessi nella casa del Biscione annunciando piani estesi che poi non sono stati realizzati.

Imparato invece intende procedere anno dopo anno annunciando solo la novità che arriverà nell’anno seguente ed evitando di parlare di vetture che arriveranno tra molti anni. La possibilità di un nuovo SUV più grande di Stelvio comunque non rappresenta una novità.

Già in passato se ne era parlato. Anche lo stesso Sergio Marchionne nel suo ultimo piano industriale aveva inserito un modello di questo tipo. All’epoca però non era chiaro se il SUV sarebbe stato venduto solo al di fuori dei confini europei. Del resto un modello di questo tipo sarebbe fondamentale per conquistare mercati importanti come Cina, Stati Uniti e Medio Oriente. Quindi il fatto che Alfa Romeo possa pensare ad un simile modello non ci stupisce affatto.

Un SUV di questa grandezza utilizzerebbe la piattaforma STLA Large e ovviamente rappresenterebbe il non plus ultra della tecnologia, dello stile, del lusso e delle prestazioni di cui è capace la casa automobilistica del Biscione.

Ovviamente si tratterebbe di un modello solo ed esclusivamente elettrico dato che Imparato ha detto che tutte le nuove auto che arriveranno dal 2025 in poi saranno solo elettriche. Vedremo dunque se questa notizia di un nuovo SUV per il Biscione in futuro troverà nei prossimi mesi conferma ufficiale.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: la prima auto elettrica per la casa automobilistica del Biscione potrebbe arrivare nel 2024