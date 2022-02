Stellantis domina in Brasile, Argentina e Cile all’inizio del 2022

Il 2022 di Stellantis in America Latina sembra iniziato davvero nel migliore dei modi. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA ha mantenuto la leadership del mercato automobilistico in Brasile, Argentina e Cile nel primo mese di quest’anno. In Brasile, la casa automobilistica ha chiuso gennaio con una quota di mercato del 35,4 per cento vendendo 41.487 unità, secondo quanto riporta un comunicato stampa emesso nelle scorse ore dalla società guidata dal CEO Carlos Tavares.

Il 2022 di Stellantis in America Latina è iniziato nel migliore dei modi

Tra le 10 auto più vendute in Brasile a gennaio, quattro provengono proprio da Stellantis: Fiat Strada, che continua a guidare la categoria dei pickup, Toro, Jeep Renegade e Compass. In Argentina Stellantis ha raggiunto un nuovo record con una quota di mercato del 41,7% con 17.135 unità vendute, trainata dal Fiat Cronos, il best seller del Paese con il 14,8% delle vendite totali.

In Cile, Stellantis ha venduto 5.473 auto a gennaio di quest’anno, con una quota del 14,7%, guidando anche in quel paese il mercato automobilistico. Insomma se il 2021 era andato molto bene per il gruppo in quel continente le cose sembrano iniziate ancora meglio in questo 2022. Se le cose dovessero continuare ad andare così, e tutto ci fa pensare a questo, il 2022 potrebbe essere ricordato come l’anno dei record in Sud America per il gruppo di Carlos Tavares.

Tra l’altro durante l’anno arriveranno altri modelli molto importanti che dovrebbero far aumentare ancora le vendite dell’azienda. In Argentina ad esempio a breve debutterà Fiat Pulse. Imminente l’arrivo di Citroen C3. Inoltre in Brasile entro fine anno arriverà anche Fiat fastback, nuovo SUV coupè che porterà la principale casa automobilistica italiana in un nuovo segmento di mercato.

