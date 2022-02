Ferrari e Qualcomm annunciano partnership strategica

Qualcomm e Ferrari lavoreranno insieme su un’architettura per le funzioni telematiche e di connettività, l’abitacolo digitale e i sistemi di assistenza alla guida per i veicoli stradali della casa automobilistica del cavallino rampante. Il gruppo di elettronica diventerà così un fornitore di concept di sistema per il produttore di auto sportive di lusso. La base per questa partnership sarà lo “Snapdragon Digital Chassis” del gruppo tecnologico. Questo è costituito da piattaforme aperte e scalabili connesse al cloud.

Ferrari e Qualcomm: l’azienda tecnologica sarà fornitore di soluzioni di sistema per le prossime vetture del Cavallino

Le funzioni della piattaforma dovrebbero poter essere aggiornate per tutta la vita del veicolo. “L’accordo avrà forti implicazioni tecnologiche e accelererà la trasformazione digitale per Ferrari e i suoi veicoli stradali”, ha affermato la casa automobilistica di Maranello in una nota. La collaborazione avrà anche un impatto sugli impegni sportivi della Ferrari: Qualcomm apparirà in futuro come partner nella Formula 1 e nelle attività di e-sport della casa automobilistica.

Qualcomm è meglio conosciuto per i suoi circuiti di sistema Snapdragon per dispositivi Android, ma ha anche esteso le sue soluzioni tecnologiche alle auto. Cristiano Amon, CEO di Qualcomm ha detto di essere entusiasta per questo accordo con il cavallino rampante e di non vedere l’ora di mettersi a disposizione per per offrire ai loro clienti esperienze di guida di livello mondiale.

La Ferrari invece ha commentato l’accordo con Qualcomm dicendo che non vede l’ora di ampliare la propria esperienza nelle tecnologie digitali e nel web 3.0 con un grande potenziale sia nel settore automobilistico che in quello degli sport motoristici. vedremo dunque a proposito di questo accordo cos’altro emergerà nelle prossime settimane. Insomma sicuramente una novità interessante per la casa automobilistica del cavallino rampante che anche in questa maniera intende confermare la sua leadership all’interno del segmento delle auto di lusso per i prossimi anni.

