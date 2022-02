Stellantis: inaugurato il polo logistico di Rivalta

Ottime novità dall’Italia per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA e Fiat Chrysler ha inaugurato oggi il nuovo polo logistico di Rivalta che sorgerà dove un tempo trovava spazio lo storico stabilimento in cui in passato sono state prodotte vetture mitiche quali Lancia Delta, Fiat Dino Spider, Ritmo, Uno e Tipo. Questo sito produttivo è stato attivo dal 1967 al 2002. Adesso il gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha deciso di trasformarlo in un centro logistico fondamentale per la sua società.

Inaugurato a Rivalta il nuovo centro logistico del gruppo Stellantis

Infatti Rivalta diventa uno snodo in grado di supportare oltre 5 mila destinazioni. Lo stabilimento vanta 50 moli per il carico e lo scarico delle merce, 130 parcheggi per i rimorchi e 425 mila “ubicazioni”.

Per questo sito sono stati investiti 150 milioni di euro che fanno parte dei 5 miliardi previsti dal Piano Italia redatto da Fiat Chrysler negli scorsi anni. Presente all’inaugurazione Pietro Gorlier, chief parts and service officer di Stellantis che ha ricordato che l’impianto ha circa mille dipendenti di cui 150 sono nuove assunzioni.

La nuova struttura di Stellantis occupa ora 238 mila metri quadrati di superficie coperta e servirà tutta l’Europa. La speranza è che con l’aumento delle vendite dei marchi che nei prossimi anni arricchiranno di modelli le rispettive gamme, il lavoro per questo centro possa crescere ancora in modo da assumere altro personale. In ogni caso le 150 nuove assunzioni di cui parlava Gorlier sono avvenute tutte negli ultimi 2 anni. Gli altri dipendenti invece provengono da altre strutture di Stellantis in italia.

Stellantis ha pure sottolineato che per la creazione di questo Hub si è cercato di puntare forte sull’ecologia. Questo sia nella scelta dei materiali che anche con la scelta di piantare 100 nuovi alberi fino alla decisione di installare 3 mila pannelli solari capaci di produrre oltre 1,1 MW di energia elettrica, una quantità che corrisponde a circa il 17 per cento del fabbisogno della fabbrica.

