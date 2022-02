Fiat Pulse: in Argentina è un successo ancor prima del lancio

Fiat Pulse sta ottenendo grandissimi risultati in America Latina. Il SUV compatto di Fiat sebbene sia presente solo da pochi mesi nel mercato auto del Brasile è già uno dei modelli più venduti. A Gennaio ha chiuso al nono posto tra le auto più vendute in assoluto in quello che è il mercato auto più importante di tutta l’America latina. Tra i SUV il mese scorso il modello di Fiat è risultato essere il quarto più venduto.

Prima ancora di sbarcare sul mercato Fiat Pulse in Argentina ha già conquistato tutti

Adesso Fiat Pulse approda anche in Argentina dove sarà messo in vendita a partire da giorno 1 marzo. Nonostante non sia ancora sbarcato in concessionaria anche in quel paese il SUV compatto di Fiat è già un successo. Infatti fin da quando si è saputo che il modello sarebbe arrivato anche in Argentina le attenzioni dei clienti di auto in Argentina si sono rivolte verso questo modello al pari o forse anche di più di quanto avvenuto in Brasile.

Si prevede dunque che al momento del lancio di Fiat Pulse tutto questo interesse attorno al veicolo si tramuti in prenotazioni. Queste dovrebbero partire a breve. Ricordiamo che Il SUV di Fiat in Argentina sarà presentato in tre versioni, due con il motore 1.3 da 99 CV con cambio manuale o cambio automatico CVT e una con un motore 1.0 Turbo da 120 CV e cambio automatico CVT.

I punti di forza di Fiat Pulse sono tanti. A livello di design, il SUV ha un aspetto accattivante e moderno, mettendo in risalto la sua robustezza e gli elementi tecnologici da ogni angolazione. A livello di sicurezza, le versioni top di gamma sono dotate di Advanced Driving Assistance (ADAS) e di una vasta suite di tecnologie.

A livello di tecnologia e connettività, questo modello della casa italiana offre il sistema multimediale Uconnect. Di serie sarà disponibile in due versioni, con display da 8,4 pollici e touch screen da 10,1 pollici. Entrambi offrono connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay. Vedremo dunque a marzo come andranno le cose per l’auto di Fiat in Argentina.

