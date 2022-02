Alfa Romeo Brennero sarà molto sportivo, parola di Imparato

Nuove dichiarazioni del numero uno del Biscione, Jean-Philippe Imparato, a proposito di Alfa Romeo Brennero. Il nuovo SUV di segmento B che sarà presentato nel corso dell’autunno del prossimo anno, sarà un modello dal carattere estremamente sportivo. Lo ha detto il CEO di Alfa Romeo parlando con il magazine britannico CAR. Il modello, secondo quanto dichiarato da Imparato, sarà subito distinguibile come una vera Alfa Romeo.

Imparato ha confermato che la nuova Alfa Romeo Brennero sarà una vera Alfa e avrà un look molto sportivo

Alfa Romeo Brennero sarà la prima vera Alfa Romeo del nuovo corso di Stellantis. Questa infatti sarà la prima auto disegnata dal nuovo capo del design Alejandro Mesonero-Romanos e dal suo team. Secondo quanto dichiarato dall’ex numero uno di Peugeot, dunque l’auto non tradirà le attese e sarà molto apprezzata da tutti i fan della casa automobilistica milanese.

Il modello verrà prodotto presso il sito produttivo di Tychy in Polonia su piattaforma CMP e molto probabilmente sarà la prima auto completamente elettrica della casa automobilistica del Biscione. L’arrivo della versione elettrica di questo modello dovrebbe avvenire nel corso del 2024. Infatti in un primo momento il veicolo di Alfa Romeo sarà svelato ma solo in versioni con motore a combustione.

Vedremo dunque nel corso dei prossimi mesi quali altre novità e indiscrezioni emergeranno a proposito di Alfa Romeo Brennero. Ricordiamo che il nome di questo modello non è ancora ufficiale quindi potrebbe chiamarsi anche in un altro modo.

Sicuramente nei prossimi mesi le prime foto spia del modello trapeleranno. Il suo sviluppo infatti dovrebbe iniziare a breve. A quel punto sicuramente avremo più elementi per capire quelle che saranno le reali caratteristiche del veicolo la cui produzione dovrebbe iniziare a novembre 2023.

Questo modello è considerato fondamentale forse anche più di Alfa Romeo Tonale, in quanto dovrebbe diventare in breve tempo l’auto più venduta di Alfa Romeo essendo anche quella con maggiore capacità di attrarre i giovani. Questo sia per la sua natura sportiva sia per un prezzo che ovviamente sarà più abbordabile rispetto a quello del SUv di segmento C che sarà presentato ufficialmente tra poche ore.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo: la prima auto elettrica della casa automobilistica del Biscione potrebbe arrivare nel 2024