Stellantis: a Melfi stop alla produzione sino al 14 febbraio

Brutte notizie dallo stabilimento Stellantis di Melfi. Si ferma la produzione nella famosa fabbrica che fa parte del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA. A quanto pare l’attività lavorativa sarà sospesa a partire dalle ore 22 di oggi 10 febbraio e fino alle 6 di lunedì 14 febbraio. Lo ha fatto sapere nelle scorse ore la Fim Cisl della Basilicata.

Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Melfi fino al 14 febbraio

E’ stato anche specificato il motivo di questa interruzione della produzione presso lo stabilimento Stellantis di Melfi. Ancora una volta il motivo è la mancanza di semiconduttori che sta rendendo davvero difficile per l’industria automobilistica andare avanti. Ogni giorno si segnala qualche stabilimento in Europa che per tale motivo è costretto ad interrompere la produzione di auto. Anche le consegne di vetture stanno rallentando a causa del problema. Il gruppo Stellantis è tra i più colpiti da questo problema.

Si spera naturalmente che le cose possano migliorare già a partire dai prossimi mesi anche se il numero uno di Stellantis, Carlos Tavares ad inizio anno ha detto chiaro e tondo che il problema non sarà di facile soluzione e che si dovrà aspettare almeno sino alla fine del 2022 per tornare a vedere un miglioramento della situazione.

Ricordiamo che presso lo stabilimento di Melfi vengono prodotte vetture molto popolari come Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass. In futuro lo stabilimento dovrebbe subire una vera e propria trasformazione. Si parla dell’introduzione di una sola linea in cui saranno assembrati ben 4 modelli. Tra questi si vocifera di un futuro veicolo di Jeep e uno di Lancia. Il prossimo 1 marzo molto probabilmente ne sapremo di più.

