Alfa Romeo Tonale, Ferrari Purosangue: le news della settimana

In questi ultimi sette giorni, da lunedì 31 gennaio ad oggi domenica 6 febbraio, abbiamo registrato un gran numero di notizie legate al mondo Alfa Romeo e, più in generale, all'intero settore delle quattro ruote.

Il protagonista assoluto della settimana è, naturalmente, il nuovo Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C della casa italiana sarà svelato in via ufficiale il prossimo 8 febbraio con un evento online che potrà essere seguito da tutti gli appassionati. Il nuovo modello ha fatto parlare molto di sé in questi giorni.

Alfa Romeo, infatti, ha rilasciato diversi teaser del nuovo SUV, mostrando alcuni dettagli e confermando alcuni aspetti della gamma che non erano stati confermati in precedenza. In vista del debutto, il nuovo Tonale continua ad essere protagonista ed è stato avvistato anche in nuove foto spia in questi giorni.

Da segnalare, inoltre, che Ferrari continua con i test del Ferrari Purosangue e della Ferrari 296 GTS, i due modelli in arrivo nel corso del 2022. In questi giorni, Ferrari ha confermato la volontà di avviare la produzione del Purosangue già nel corso della seconda metà dell’anno. Nel frattempo, i due modelli sono stati avvistati in alcuni video spia.

Maserati, invece, ha presentato le serie speciali MC per Ghibli, Quattroporte e Levante. Queste versioni speciali esaltano il carattere sportivo del marchio che non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua essenza sportiva in vista di un futuro che sarà caratterizzato da tante novità elettrificate. Da segnalare, invece, che per ora non c’è ancora una data ufficiale per il lancio del Grecale.

In casa Fiat, invece, si lavora al nuovo B-SUV, protagonista in questi giorni di foto spia e di un nuovo render che prova ad anticiparne il design. Si tratta di un modello fondamentale per il futuro del marchio. Il nuovo B-SUV dovrebbe essere pronto già nel corso del 2023 andando ad arricchire in misura significativa la gamma del marchio. Nel frattempo, Fiat continua la sua crescita in Sud America con ottimi risultati di vendita.

Jeep conquista la leadership del mercato delle plug-in hybrid in Italia e prepara il lancio di un nuovo modello in Europa. Nel frattempo, il gruppo Stellantis ha confermato un bonus produzione per i suoi dipendenti italiani dopo aver registrato buoni risultati nel corso del 2021 terminato oramai da poche settimane.

Alfa Romeo

Il nuovo Alfa Romeo Tonale sarà svelato in via ufficiale il prossimo 8 di febbraio. Il nuovo SUV della casa italiana sarà al centro di un atteso evento di presentazione che darà il via al programma che porterà il Tonale a debuttare sul mercato italiano entro la fine del primo semestre dell’anno in corso, come già confermato dal brand.

Nel frattempo, Alfa Romeo continua a rilasciare teaser ufficiale dedicati al nuovo Alfa Romeo Tonale. In questi giorni, infatti, è stata rilasciata una foto in cui, sullo sfondo, si può notare un modello del Tonale coperto da un telo protettivo. L’immagine in questione è stata rilasciata direttamente dal CEO di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato.

Contestualmente, sono arrivati nuovi teaser che anticipano alcuni dettagli relativi al trilobo e allo scudetto. Tra i vari teaser arrivati in questi giorni c’è anche un teaser che conferma l’esistenza del Tonale Veloce, futuro modello top di gamma del SUV della casa italiana. Da notare, inoltre, che i test del SUV continuano e nuove foto spia apparse online in questi giorni ci permettono di individuare nuovi dettagli sul progetto a pochi giorni dal debutto ufficiale del SUV.

In tema di Alfa Romeo, segnaliamo anche l’arrivo di un nuovo render che prova ad immaginare il design definitivo del SUV della casa italiana in attesa del debutto in programma tra pochi giorni. Ecco il render:

In attesa del debutto del Tonale, in questi giorni sono arrivati i risultati dell’inizio del 2022 per Alfa Romeo. In particolare, abbiamo visto i dati di vendita in Italia di gennaio 2022 per Alfa Romeo. Tali dati confermano il momento difficilissimo del marchio italiano che continua a viaggiare su dati molto ridotti in attesa del debutto del Tonale.

Le Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio sono tra i modelli più apprezzati in assoluto negli USA e in tanti altri mercati internazionali. Le due sportive, in questi giorni, hanno ottenuto nuovi riconoscimenti nell’ambito della rassegna Car and Driver Editors’ Choice confermandosi apprezzatissime sia dal pubblico che dalla critica.

Nel futuro di Alfa Romeo ci sarà spazio per diversi progetti e la gamma del futuro non sarà composta esclusivamente da SUV. Nel corso dei prossimi anni, infatti, Alfa Romeo presenterà anche auto sportive che andranno ad arricchire la gamma con nuove soluzioni a disposizione degli appassionati di tutto il mondo.

Di certo, però, in arrivo c’è l’Alfa Romeo Brennero, futuro B-SUV della casa della casa italiana. Il nuovo modello è praticamente confermato e si prepara a fare il suo debutto ufficiale. Ecco quando potrebbe essere presentato il Brennero che dovrebbe essere il secondo modello del nuovo piano industriale del marchio ad arrivare sul mercato.

Fiat

Fiat ha iniziato i lavori di sviluppo del nuovo B-SUV per il mercato europeo che dovrebbe fare il suo debutto ufficiale nel corso del prossimo anno. Il modello è già stato catturato in alcune prime foto spia, la scorsa settimana, e si prepara ad entrare nella fase avanzata dello sviluppo in vista della partenza della produzione.

In attesa di qualche dettaglio ufficiale in più, il nuovo SUV Fiat si mostra in alcuni render che provano ad anticiparne il design. Il progetto è stato chiamato “Fiat Uno Cross” anche se, al momento, non ci sono conferme di alcun tipo in merito alla denominazione ufficiale che il brand utilizzerà. Ecco i render:

Da segnalare anche una serie di nuove foto spia che mostrano un prototipo del nuovo progetto impegnato nei consueti test della fase iniziale dello sviluppo. Per il momento, il nuovo modello è ancora nascosto dalle protezioni che ci impediscono di scorgere qualche dettaglio sul nuovo progetto del brand.

In attesa di maggiori dettagli sul nuovo B-SUV, Fiat continua a guidare il mercato italiano. In particolare, il brand torinese festeggia in questi giorni il nuovo successo ottenuto dalla Fiat Panda che anche a gennaio si conferma come l’auto più venduta nel nostro Paese certificando un nuovo successo commerciale.

Fiat continua a crescere in Sud America. Il marchio torinese, infatti, è tornato leader in Argentina a distanza di 8 anni dall’ultima volta registrando così un ulteriore passo in avanti del suo programma di crescita che mira a rendere il brand un punto di riferimento assoluto per tutti i mercati sudamericani nel corso del prossimo futuro. Nel frattempo, in Brasile continua il successo del Fiat Pulse. Il nuovo SUV compatto della casa italiana si sta già affermando come uno dei modelli più venduti dell’intero mercato.

Ferrari

Dopo aver annunciato i risultati finanziari, Ferrari ha confermato che per i suoi dipendenti ci sarà un bonus di 12 mila euro. Il risultato è stato ottenuto grazie al record di utili fatto segnare dalla casa di Maranello nel corso degli ultimi 12 mesi. Per i lavoratori si tratta, quindi, di una notevole integrazione del salario.

Ferrari continua il suo lavoro di sviluppo sul Ferrari Purosangue. Il futuro SUV della casa italiana, infatti, si prepara al debutto, programmato nel corso del 2022. Nel frattempo, i tecnici della casa di Maranello sono al lavoro per completare il programma di sviluppo del SUV entro le tempistiche stabilite in modo da poter avviare la produzione entro la fine dell’anno. L’azienda ha confermato la volontà di avviare la produzione nel 2022

In questi giorni, il Ferrari Purosangue si mostra online in un nuovo video spia. Il video in questione, allegato qui di seguito, presenta un prototipo molto vicino alla sua versione definitiva, impegnato in strada. Le protezioni ancora molto abbondanti sul SUV impediscono di scorgere elementi aggiuntivi sul nuovo modello. Ecco il video:

I test non riguardano esclusivamente il Purosangue. In questi giorni, infatti, Ferrari ha intensificato i test anche di un altro modello in arrivo nel corso del 2022. Si tratta del Ferrari 296 GTS. La nuova spider ibrida della casa di Maranello, infatti, è molto vicina al suo debutto ufficiale e in questi giorni si mostra in un nuovo video spia. La vettura dovrebbe essere la prima novità di Ferrari del 2022 ed il suo debutto ufficiale dovrebbe arrivare già nel primo semestre dell’anno.

Maserati

Questa settimana, Maserati ha annunciato un importante aggiornamento della sua gamma. Il marchio del Tridente ha, infatti, presentato le versioni MC Edition di Ghibli, Quattroporte e Levante. Si tratta di nuove serie speciali che richiamano l’anima sportiva del marchio e la supercar MC20 confermando la volontà del Tridente di puntare su questo tipo di progetti.

Entrata in produzione circa un anno fa, la Maserati MC20 ha dato il via al piano di rinascita di Maserati ed è anche l’ultima novità presentata per la gamma del Tridente. Un esemplare della MC20 è però già in vendita all’asta con un importo notevole. Ecco i dettagli completi su quest’esemplare.

Da segnalare che, almeno per il momento, non ci sono conferme in merito ai tempi di debutto del Maserati Grecale. Il nuovo SUV della casa del Tridente non verrà presentato entro la fine del primo trimestre e potrebbe debuttare soltanto nel corso del secondo trimestre dell’anno in corso andando ad incrementare il ritardo rispetto ai tempi previsti inizialmente.

Nel frattempo, Maserati ha annunciato la partenza del programma Fuoriserie anche in Nord America. In questo modo, la casa del Tridente punta ad offrire ai suoi utenti la possibilità di personalizzare ed arricchire al massimo le vetture acquistate, creando la propria Maserati in modo completo e dettagliato.

Jeep

Jeep continua a registrare ottimi risultati dalla sua gamma ibrida. Il marchio americano, infatti, si conferma leader del segmento delle auto a basse emissioni grazie al successo delle varianti 4xe di Compass e Renegade, due modelli sempre più importanti per il futuro del brand sia in Italia che nel resto d’Europa.

I dati record di Jeep non sono solo in Italia ed in Europa. Il brand, infatti, sta facendo segnare risultati da record anche in Brasile dove il potenziamento della gamma ha permesso di toccare nuove vette mai raggiunte in precedenza. Nel prossimo futuro, Jeep punta a rendere ancora più forte la sua crescita.

La gamma europea di Jeep potrebbe registrare una serie di importanti novità nel corso del prossimo futuro. Oltre al nuovo B-SUV e futuro entry level della gamma del marchio, infatti, in arrivo ci sarebbe anche un nuovo progetto che, per il momento, non è stato confermato ufficialmente dall’azienda ma che potrebbe debuttare molto presto.

Si tratta della versione europea del Jeep Commander, evoluzione a sette posti della Jeep Compass. Il progetto potrebbe offrire un’ulteriore alternativa alla clientela in cerca di un modello del segmento della Compass ma in grado di offrire un po’ di spazio aggiuntivo. Il progetto potrebbe fare il suo debutto nei prossimi mesi.

Stellantis

Buone notizie per i lavoratori del gruppo Stellantis in Italia. Come annunciato in questi giorni, infatti, i dipendenti di Stellantis nel nostro Paese riceveranno un bonus di circa 1.400 euro ottenuto grazie ai risultati del gruppo nel corso dell’anno appena terminato. Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto in quest’anno molto difficile.

Il 2022 sembra essere iniziato in positivo per lo stabilimento Stellantis di Melfi. Il sito produttivo lucano, sede di produzione della Fiat 500X e delle Jeep Compass e Renegade, dopo un 2021 difficile potrebbe aver iniziato con il piede giusto il nuovo anno. A Melfi si registra un aumento della produzione con oltre 30 mila auto da produrre al mese. Il dato fa ben sperare per un 2022 più tranquillo rispetto al 2021.

Da segnalare, intanto, una serie di aggiornamenti per lo stabilimento di Mirafiori. Il sito torinese potrà contare, infatti, su nuovi robot che andranno ad affinare e completare il processo produttivo nel sito dove viene realizzata la 500 Elettrica e dove, in futuro, entreranno in produzione diversi modelli Maserati.

Con questa news termina la nostra rubrica domenicale relativa alle migliori news della settimana.