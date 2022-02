Stellantis: 11 nuovi robot a Mirafiori per la 500 elettrica

Notizie importanti per lo stabilimento di Mirafiori da parte di Stellantis. Il gruppo automobilistico ha infatti deciso di acquistare 11 nuovi robot che serviranno per la produzione della nuova Fiat 500 elettrica. Si tratta dei i cobot della Universal Robots. Questi robot, a quanto pare, servono a fissare i dadi nelle auto. Anche questo mette in evidenza come negli ultimi anni la fabbrica torinese si sia modernizzata.

11 nuovi robot per lo stabilimento Stellantis di Mirafiori: saranno per Fiat 500 elettrica

Con l’arrivo della Fiat 500 elettrica tante cose sono cambiate. La nuova auto elettrica richiede nuove modalità di produzione. Inoltre dal 2022 le unità prodotte aumenteranno dato che la domanda per la nuova Fiat 500 elettrica va a gonfie vele con ordini che arrivano da tutto il mondo. Una svolta tecnologica senza precedenti è stata applicata alla fabbrica torinese del gruppo Stellantis che oltre alla city car elettrica di Fiat produce anche il SUV di lusso Maserati Levante.

La fabbrica inoltre si prepara a produrre le altre auto di Maserati: Ghibli, Quattroporte, e le nuovw GranTurismo e GranCabrio. Con il primo piano industriale di Stellantis il prossimo 1 marzo sarà ribadito la centralità di questo stabilimento anche nel futuro prossimo del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Per quanto riguarda la Fiat 500 elettrica, la sua produzione a Mirafiori è aumentata già da gennaio 2022 come annunciato nei mesi scorsi da Stellantis. La vettura del resto è una delle auto elettriche più vendute in Europa e si appresta a debuttare anche in numerosi altri mercati fuori dal continente europeo. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno prossimamente dallo stabilimento piemontese del gruppo automobilistico.

