Ferrari: il CEO Vigna conferma bonus 12 mila euro ai suoi dipendenti

Arrivano davvero belle notizie per i circa 4.500 dipendenti della Ferrari in Italia. Infatti la casa automobilistica di Maranello elargirà un consistente bonus ai suoi dipendenti grazie ai risultati record raggiunti dal produttore automobilistico del cavallino rampante nel 2021 con utile di 833 milioni di euro e ricavi che per la prima volta hanno superato i 4 miliardi di euro.

Ferrari: confermato un bonus da circa 12 mila euro per i circa 4.500 dipendenti

Si tratta di un bonus record considerato che la media dei bonus in Italia supera di poco i 1.400 euro. Anche il gruppo Stellantis ad esempio ha annunciato nelle scorse ore un bonus di circa 1.400 euro. Già comunque negli scorsi anni il cavallino rampante era stato così generoso con i suoi dipendenti. La stessa cifra più o meno era stata elargita nel 2019.

L’anno scorso del resto la Ferrari ha prodotto 11.155 auto, un livello mai raggiunto in passato dalla casa automobilistica di Maranello. Si spera naturalmente che le cose possano andare altrettanto bene se non addirittura meglio nel 2022.

Il 2022 per la Ferrari sarà un anno molto importante. Infatti a giugno Benedetto Vigna svelerà i piani per i prossimi anni. Sappiamo già però che nel 2022 la novità più importante sarà il debutto del primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante.

Ci riferiamo ovviamente a Ferrari Purosangue che secondo indiscrezioni verrà presentato nella seconda metà dell’anno. Di questo modello per il momento si sa ancora poco. Ci si chiede che aspetto avrà e se la gamma dei motori sarà quella anticipata da una serie di indiscrezioni che sono trapelate nel corso degli scorsi mesi. A queste e ad altre domande nei prossimi mesi dovrebbero finalmente essere date tutte le risposte.

Ti potrebbe interessare: Ferrari 296 GTS: proseguono i collaudi della versione spider della celebre super car del cavallino rampante [Video]