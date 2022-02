Maserati MC20: all’asta un nuovissimo esemplare a 248.000 euro

Maserati ha presentato la Maserati MC20 a settembre 2020 ed è disponibile in Italia un prezzo di partenza di oltre 216.000 euro. In base a quanto riportato, la nuova supercar del Tridente è particolarmente ricercata nel mercato statunitense da dove parte da 210.000 dollari.

Ad esempio, Bring A Trailer sta proponendo all’asta il telaio n°ZAM24BXA3N0379795 che, al momento della pubblicazione di questo articolo, raggiunto la somma di 280.000 dollari (248.727 euro) e mancano ancora nove giorni al termine dell’asta online. Secondo quanto riportato nella descrizione dell’annuncio, questa MC20 2022 ha percorso appena 138 km da nuova.

Maserati MC20: Bring A Trailer sta proponendo all’asta un esemplare praticamente nuovo

Originariamente consegnata da un rivenditore con sede a Santa Monica (in California), questa Maserati MC20 viene offerta con una serie di optional molto interessanti. In particolare, abbiamo dei sedili anteriori con funzione riscaldamento da 500 dollari (444 euro), un impianto frenante come dischi carbo-ceramici da 10.000 dollari (8883 euro), un cofano motore in fibra di carbonio da 5000 dollari (4441 euro), uno spoiler in fibra di carbonio dai 5500 dollari (4885 euro), dei cerchi da 5500 dollari, delle pinze freno in blu lucido da 1200 dollari (1065 euro), un volante in alcantara da 500 dollari e un sistema di sollevamento del muso da 4000 dollari (3553 euro).

Sotto il cofano è presente il nuovissimo motore Nettuno. Si tratta di un V6 biturbo da 3 litri capace di sviluppare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima. Anche se Maserati sostiene che si tratta di un motore sviluppato al 100% internamente, alcuni sostengono che è strettamente legato all’F154 di Ferrari, da cui deriva anche il V6 biturbo da 2.9 litri usato su Giulia e Stelvio Quadrifoglio.

Il powertrain viene fornito con due turbocompressori e un sistema a iniezione diretta e indiretta di carburante a 350 bar tramite due iniettori per cilindro, per un totale di 12. Accanto al propulsore è presente il cambio Tremec TR-9080 DCT a 8 velocità con LSD elettronico. È praticamente la stessa configurazione impiegata dalla Chevrolet Corvette C8 Stingray con pacchetto Z51.

È montato in blocco differenziale, che è di tipo meccanico autobloccante a slittamento limitato e in opzione può essere a controllo elettronico. L’intero gruppo cambio/motore è disposto in posizione centrale/posteriore.

Altre caratteristiche offerte dalla Maserati MC20 sono le sospensioni con architettura a triangoli sovrapposti ad asse sterzante virtuale con ammortizzatori Bilstein a regolazione automatica elettronica, un impianto frenante brake by wire targato Brembo, cerchi in lega da 20” e pneumatici Bridgestone 245/35 all’avantreno e 305/30 al retrotreno.