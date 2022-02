Maserati lancia le MC Edition per Ghibli, Quattroporte e Levante

Quando si accosta a Maserati la nota sigla MC si fa riferimento alla condizione più sportiva e dinamica appartenente ad una vettura del Tridente: il significato risiede infatti nella denominazione Maserati Corse. È su questa direttrice che il costruttore modenese di casa Stellantis introduce ora la nuova MC Edition, grazie ad uno spirito racing che rimane prerogativa unica tra le caratteristiche che contraddistinguono questa edizione speciale.

Maserati rende omaggio così anche al suo glorioso passato, fatto di piloti, vittorie e vetture entrate nel mito. La MC Edition di Maserati va quindi a caratterizzare le versioni equipaggiate col propulsore V8 (V6 da 350 cavalli per quanto riguarda invece il mercato cinese). La volontà è quella di esaltare il piacere di guidare, senza alcun compromesso. Al centro della particolare caratterizzazione proposta dal Tridente ci sono le Maserati Ghibli, Quattroporte e Levante.

Maserati MC Edition: estetica fortemente accattivante

Le Maserati della MC Edition sono caratterizzate da un piglio estetico sicuramente accattivante. Si esprime anche così la performance e il piacere di guida, riportando in auge una storia di vittorie che alla Targa Florio cominciò circa 96 anni fa con la Tipo 26: le mitiche Tribune di Floriopoli, nei pressi di Cerda, fanno infatti da scenario iconico alle immagini che definiscono i dettagli di questa specialissima edizione.

L’edizione a disposizione appunto sulle Ghibli, Quattroporte e Levante porta in dote due sole colorazioni disponibili per la carrozzeria; si tratta del Giallo Corse e del Blu Vittoria. Due colori che identificano anche la città di Modena, simbolo dell’intera Motor Valley e sede di Maserati. Per quanto riguarda il Giallo Corse si tratta di una colorazione tristrato con mica blu che sotto la luce del sole produce un effetto sicuramente sofisticato. Il Blu Vittoria introduce invece una caratterizzazione tristrato opaca che viene definita dal Tridente come “estremamente profonda, impattante, nuova e contemporanea, con un particolare effetto materico”.

All’esterno trovano posto anche dettagli distintivi caratterizzati dalla colorazione Black Piano e un badge dedicato disposto sui parafanghi anteriori e sul montante B. Nel caso delle Maserati Ghibli e Quattroporte troviamo cerchi da 21 pollici, mentre la Levante MC Edition adotta elementi da 22 pollici di diametro: le pinze dei freni sono blu e le rifiniture dei cerchi in nero lucido.

L’equipaggiamento della MC Edition si completa con il tetto apribile elettronico, il sistema audio surround Bowers & Wilkins e il pacchetto Driver Assistance. Il legame con Modena torna anche negli interni dove troviamo elementi in fibra di carbonio blu, mentre le cuciture dei sedili sono gialle e blu su pelle naturale Nero Pienofiore in accordo con inserti in denim. I poggiatesta ottengono il logo MC Edition e un badge dedicato occupa la parte centrale della consolle.

La nuova MC Edition è già disponibile nelle Aree EMEA, APAC e Cina a partire dal mese di febbraio 2022.