Nuova Alfa Romeo Stelvio: l’attesa sarà premiata da novità importanti al design e ai motori

Nuova Alfa Romeo Stelvio avrebbe dovuto debuttare nel 2025, ma come abbiamo saputo ufficialmente nei giorni scorsi, la sua presentazione è stata rinviata a data da destinarsi. Lo ha confermato il nuovo numero uno di Alfa Romeo Santo Ficili in occasione della presentazione della partnership di Alfa Romeo con Luna Rossa. Al momento una data non è stata confermata, con Ficili che si è limitato a dire che verrà fatto tutto il possibile per limitare al massimo questo ritardo.

Forse varrà la pena aspettare per il debutto della nuova Alfa Romeo Stelvio

Ovviamente il non aver confermato date ha fatto aumentare le speculazioni. C’è chi crede che il SUV sarà svelato nel 2026 e chi invece parla del 2027. I più pessimisti dicono che addirittura si dovrà aspettare il 2028 prima di assistere alla presentazione della nuova Alfa Romeo Stelvio. Questo in quanto ci sono problemi con l’implementazione dei motori termici. Il biscione potrebbe presentare prima la nuova Stelvio elettrica ma pare che l’idea sia quella di presentare le due auto insieme anche perchè a quanto pare sarebbe in corso anche qualche lieve cambiamento estetico rispetto al progetto originale.

I soliti bene informati ci hanno raccontato che comunque il biscione sta facendo di tutto per minimizzare i ritardi e che oltre il 2027 non si dovrebbe andare. Inoltre ci è stato anche detto che varrà la pena aspettare in quanto Alfa Romeo ha intenzione di apportare dei miglioramenti che potrebbero fare la differenza per il successo commerciale della nuova Alfa Romeo Stelvio. Questo sia a livello di design che dal punto di vista dei motori.

Nel primo caso si dovrebbe trattare di lievi modifiche che però renderanno il modello ancora più appetibile e probabilmente vicino a quelli che sono i gusti dei fan del biscione. Non entriamo nel dettaglio ma alcuni elementi non particolarmente apprezzati del nuovo corso di Alfa Romeo saranno “limati” per così dire. Quanto alla gamma dei motori potrebbe esserci qualche soluzione in più che potrebbe consentire una maggiore ampiezza di scelta anche per chi preferisce un motore che non sia elettrico al 100 per cento.

Al momento però non è chiaro se vi sarà spazio per qualche termico puro oppure se ci dovremo accontentare solo di ibridi. Le parole di Santo Ficili nei giorni scorsi fanno propendere per la prima ipotesi ma non escludiamo nulla al momento. Le idee più chiare in generale le avremo dopo che il nuovo CEO del gruppo Stellantis Antonio Filosa avrà rivelato il nuovo piano industriale del gruppo con le relative modifiche ai piani dei singoli marchi compresa la casa automobilistica del biscione. Non resta dunque che aspettare e vedere cosa accadrà.