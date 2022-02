Alfa Romeo Tonale: Video render del posteriore

Un nuovo video render di Alfa Romeo Tonale pubblicato nelle scorse ore dalla casa automobilistica del Biscione mostra alcuni frammenti della parte posteriore del veicolo. In questa nuova clip che dura pochi secondi e che è stata pubblicata sui canali ufficiali di Alfa Romeo nei principali social network, si vede la scritta “Tonale” sotto il logo di Alfa Romeo. Inoltre è possibile notare anche la scritta “Veloce” che caratterizzerà una delle versioni che arriveranno quando il SUV di segmento C sarà finalmente sbarcato in concessionaria.

Nuovo video di Alfa Romeo Tonale pubblicato da Alfa Romeo nelle scorse ore

Piano piano il marchio premium del gruppo Stellantis continuerò a svelare come sarà il suo nuovo SUV la cui presentazione ufficiale avverrà tra meno di 6 giorni ad Arese. La casa automobilistica del Biscione ha deciso di portare avanti questa strategia di marketing attraverso la quale scoprirà giorno dopo giorno nuovi dettagli del veicolo prima di togliere tutti i veli il prossimo 8 febbraio.

In quella data finalmente conosceremo ogni dettaglio su Alfa Romeo Tonale e ogni dubbio sarà finalmente risolto. Molto probabilmente l’ultima incertezza rimarrà quella che riguarderà il listino prezzi che molto probabilmente per il momento non sarà svelato.

Questo in quanto lo sbarco in concessionaria del modello di Alfa Romeo arriverà solo a giugno e quindi probabilmente si aspetterà ancora qualche mese prima di anticipare i prezzi delle varie versioni del SUV.

Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi giorni a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori appassionati e addetti ai lavori. Di questa auto che sarà prodotta a Pomigliano se ne dovrebbero produrre circa 100 mila unità all’anno che saranno esportate in tutto il mondo. Il SUV infatti entro fine 2022 dovrebbe sbarcare anche negli Stati Uniti. Qui sotto vi mostriamo il video render che anticipa qualche altro piccolo pezzo del veicolo di Alfa Romeo.

