Maserati Fuoriserie: il programma disponibile anche in Nord America

Approda anche in Nord America l’interessante programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie: il costruttore del Tridente lo introdurrà infatti proprio a partire dai nuovi Model Year previsti per quest’anno in quel territorio. In questo modo, come peraltro già fa nel nostro Paese e nel Vecchio Continente, Maserati permetterà ai propri clienti di realizzare la propria vettura dei sogni in maniera assolutamente unica con una metodologia di lavoro proveniente però non da una struttura esterna, ma dal saper fare dello stesso costruttore.

Il programma Maserati Fuoriserie permetterà anche agli utenti nordamericani di scegliere fra tre temi portanti in tema di design dei nuovi veicoli del Tridente: nello specifico si potrà scegliere fra Corse, Unica e Futura. Il programma arriva quindi negli Stati Uniti e in Canada, circa due anni dopo il lancio di Maserati Fuoriserie in alcuni mercati europei selezionati dal costruttore di Modena.

Le tre possibilità offerte dal programma Maserati Fuoriserie

Le tre collezioni proposte da Maserati Fuoriserie introducono molteplici possibilità di personalizzazione. Rispettivamente si guarda al passato, quindi al presente e al futuro come tre punti di partenza per personalizzare la propria Maserati sulla base del gusto specifico.

La collezione Corse si ispira all’eredità proveniente dal passato nelle competizioni di Maserati, Unica trasmette le tendenze del design contemporaneo e Futura si ispira invece alle nuove tecnologie e alla sostenibilità. I clienti possono partecipare a un sondaggio per vedere quale tema sia quello più adatto ai loro gusti.

Maserati nel frattempo ha dato vita a tre vetture personalizzate, proprio per mostrare il programma, tutti basati sulle piacevoli versioni Trofeo. Queste versioni più sportive del SUV Levante e delle berline Ghibli e Quattroporte sono tutte dotate di un V8 biturbo da 3,8 litri che produce 580 cavalli e 730 Nm di coppia.

Il Levante Trofeo ottimizzato col programma Maserati Fuoriserie adotta la vernice Orange Zest Metallic, cerchi da 22 pollici e pinze dei freni in nero lucido. Gli interni sono invece realizzati in pelle Nero Pieno Fiore con cuciture a contrasto Living Coral e diverse finiture in fibra di carbonio lucida.

La Quattroporte Trofeo e la Ghibli Trofeo montano entrambe ruote forgiate da 21 pollici e pinze dei freni in nero lucido, con vernice Verde Royal Metallic sulla Quattroporte e vernice Blu Maserati sulla Ghibli. La berlina più piccola ha anche una grafica ispirata alla celebre Maserati Birdcage da corsa. Entrambe le berline hanno sedili rivestiti in Zegna Pelletessuta Maserati, costituita da sottili strisce di pelle intrecciate come stoffa, con finiture in macro twill di carbonio lucido.

Oltre al programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, il Tridente ha recentemente lanciato anche il Programma Classiche per autenticare e supportare i restauri di auto d’epoca del costruttore del Tridente.