Fiat Strada Abarth: nuova ipotesi di design

Fiat Strada Abarth è un render realizzato dal famoso designer automobilistico e creatore digitale Kleber Silva che immagina così una futura versione Abarth che al momento non sembra però rientrare nei piani della casa automobilistica dello scorpione. Le immagini sono state pubblicate sui suoi profili social nelle scorse ore.

Ecco l’ipotetica Fiat Strada Abarth che al momento non si farà

Sebbene al momento non prevista Fiat Strada Abarth potrebbe rappresentare un’interessante proposta nel segmento dei pickup ad alte prestazioni, particolarmente apprezzato negli Stati Uniti e in rapida espansione anche in Brasile. Un modello di questo tipo amplierebbe l’offerta sportiva del marchio torinese, unendo la versatilità di un veicolo da lavoro con il carattere grintoso tipico di Abarth. Tuttavia, resta da capire se l’idea si tradurrà in un progetto concreto oppure se, come spesso accade con concept e rendering digitali, rimarrà soltanto un esercizio di stile. Al momento, Fiat non ha confermato piani ufficiali, ma l’interesse crescente per i pickup sportivi potrebbe accelerare la decisione. Parrebbe avere qualche chanche in più l’altro pickcup sudamericano e cioè Fiat Toro ma anche in questo caso non ci sono notizie certe al momento.

Forse con questa generazione una Fiat Strada Abarth non la vedremo ma le cose potrebbero cambiare con la futura generazione attesa per il 2028. Infatti si dice che a quel punto la nuova vettura che sarà un’auto globale e che nascerà su piattaforma smart car con uno stile simile a quello della Fiat Grande Panda, potrebbe anche dare luogo a inaspettate versioni tra cui appunto anche quella della casa automobilistica dello scorpione. Vedremo se effettivamente le cose andranno così o se questo rimarrà solo un progetto ipotetico senza uno sbocco nel mondo reale.