Maserati Grecale: quando debutta?

Sono in tanti a chiedersi quando Maserati Grecale debutterà ufficialmente. Originariamente il suo debutto era previsto per il 16 novembre 2021. Poi a causa della crisi dei semiconduttori i dirigenti di Maserati hanno deciso di rinviare il debutto alla prossima primavera per non rovinare l’esordio sul mercato del SUV di segmento D. Nelle scorse settimane da Cassino è giunta la voce che le versioni di pre produzione del modello della casa automobilistica del Tridente non sono state ancora prodotte.

La domanda che tutti si fanno e quando debutterà ufficialmente Maserati Grecale?

Questo ha fatto presupporre un ulteriore rinvio del debutto di Maserati Grecale. Al momento non vi sono notizie certe in proposito. L’ultima notizia ufficiale trapelata da Stellantis parlava genericamente di debutto in primavera. Ma il vero e proprio sbarco sul mercato potrebbe anche avvenire verso la metà del 2022. Si spera naturalmente che già nel corso delle prossime settimane possano arrivare in proposito notizie più certe.

Nel frattempo il SUV continua ad effettuare test. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le foto pubblicate dalla stessa Maserati che mostrano il prototipo camuffato del modello in fase di test invernale in Lapponia a -30 gradi.

Maserati Grecale è considerata la novità più importante per la casa automobilistica del Tridente in questo 2022. Le altre saranno la nuova Maserati GranTurismo e la Maserati MC20 Cabrio. Tornando al SUV questo sarà il nuovo entry level della gamma della casa italiana. Il suo compito sarà quello di dare serio filo da torcere a modelli del calibro di Porsche Macan.

I giornalisti che hanno avuto il piacere di guidare già il SUV dicono che il modello è assolutamente all’altezza di sfidare Porsche Macan. Anche in Germania pensano che Grecale sia un degno rivale per il SUV della casa tedesca. In breve tempo Grecale dovrebbe diventare il modello più venduto nella gamma di Maserati.

