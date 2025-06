Alfa Romeo Tonale: cliente acquista il SUV ma non può guidarlo da 2 mesi a causa di un richiamo

Un uomo negli Stati Uniti ha acquistato una nuova Alfa Romeo Tonale ma, due mesi dopo, non l’ha ancora ricevuta. La storia è venuta alla luce su Reddit, dove l’acquirente, frustrato, ha dichiarato di aver firmato i documenti per la sua Tonale il 26 aprile. Una tempistica che si è rivelata infelice.

Negli USA un uomo non riesce ad ottenere la sua Alfa Romeo Tonale acquistata da oltre due mesi a causa di un richiamo

Pochi giorni prima, Alfa Romeo aveva emesso un richiamo che riguardava 8.122 Alfa Romeo Tonale, tutte dovute a un problema alla telecamera di retromarcia che richiedeva una riparazione. L’acquirente ha scoperto il richiamo online e, dopo aver contattato il concessionario, quest’ultimo ha confermato che l’auto non poteva essere consegnata con una campagna di sicurezza aperta. Da allora, il veicolo è rimasto fermo e intatto.

Come riporta Carscoops l’acquirente credeva di aver finalmente ottenuto l’auto dei suoi sogni, ma si è trovato invece invischiato in una situazione frustrante, quasi da incubo. Nonostante abbia pagato extra per trattamenti come il rivestimento ceramico e altre attenzioni, questa Alfa Romeo Tonale è rimasta ferma in concessionaria per mesi, con l’impressione che nessuno abbia fretta di consegnarla. La situazione è peggiorata dal fatto che Alfa Romeo non ha ancora una soluzione per un richiamo segnalato, bloccando di fatto la consegna.

Fortunatamente, la comunità online gli ha fornito suggerimenti utili: chiamare ogni giorno, contattare direttamente Stellantis e mantenere una pressione costante. Ora l’acquirente è in attesa di un’auto sostitutiva e ha avviato un contatto diretto con l’azienda. Questa storia ci ricorda quanto sia importante informarsi su eventuali richiami prima di firmare l’acquisto di un’auto: senza risposte concrete, si rischia di restare in attesa a tempo indefinito, anche di fronte al proprio modello ideale. Si spera che presto questa Alfa Romeo Tonale possa essere messa a disposizione del suo legittimo proprietario.