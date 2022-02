Ferrari Purosangue: la produzione inizia quest’anno

Ferrari ha ufficialmente confermato nelle scorse ore che avvierà la produzione del modello Ferrari Purosangue, primo SUV nella sua storia, entro la fine dell’anno. Crossover e Suv hanno conquistato il mondo, e la Ferrari ha “combattuto” a lungo contro il trend, ma alla fine anche la casa automobilistica del cavallino rampante ha dovuto piegarsi alle logiche di mercato. L’azienda di Maranello ha ora confermato ufficialmente che quest’anno avvierà la produzione del suo SUV chiamato Purosangue.

Ferrari Purosangue: è ufficiale il SUV sarà prodotto entro la fine del 2022 e venduto dal 2023

Del SUV della Ferrari si parla da diversi anni, ma finora abbiamo visto modelli come questo di altri marchi tra cui Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan e Aston Martin DBX, che hanno portato al successo le rispettive case automobilistiche. Le aziende con una ricca storia sportiva e di lusso hanno bisogno di soldi per sopravvivere, quindi la mossa della Ferrari ha senso.

Nella sua relazione finanziaria per il 2021, Ferrari ha dichiarato che inizierà a produrre SUV Purosangue quest’anno e che le prime consegne ai clienti sono previste nel 2023, ma questa è una conferma abbastanza chiara e sufficiente del modello in arrivo.

Già nel 2018, il capo dell’allora gruppo Fiat Chrysler Automobiles, Sergio Marchionne, disse che la Ferrari avrebbe prodotto un FUV, non un SUV, e la sigla FUV significa Ferrari Utility Vehicle. Questo ad indicare la diversità di questo modello rispetto ad ogni altro SUV presente sul mercato. Vedremo dunque cos’altro trapelerà dalla casa automobilistica di Maranello a proposito del suo primo SUV Ferrari Purosangue nel corso dei prossimi mesi. Del resto man mano che ci avviciniamo al debutto nuovi dettagli dovranno emergere per forza di cose.

