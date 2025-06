Peugeot RCZ: ecco come sarebbe in versione crossover

La Peugeot RCZ è stata una coupé sportiva di fascia media prodotta dal 2010 al 2015 dalla casa automobilistica francese. Nata come concept car al Salone di Francoforte del 2007, suscitò talmente tanto entusiasmo da convincere Peugeot ad avviarne la produzione. Derivata meccanicamente dalla 308, la RCZ ha mantenuto quasi inalterato il design originale del prototipo, colpendo per la sua linea distintiva e sportiva. Il modello di serie è stato svelato nel 2009, con poche modifiche rispetto al concept, tra cui lo spostamento dello scarico. È anche la prima Peugeot moderna a non adottare la classica numerazione con lo “zero centrale”.

Un recente render reimmagina la celebre Peugeot RCZ con una carrozzeria a tre porte e assetto rialzato

Una nuova interpretazione in chiave crossover, immaginata dal sito francese Auto-Moto, reimmagina la celebre Peugeot RCZ con una carrozzeria a tre porte e assetto rialzato, fondendo lo spirito sportivo originale con le tendenze moderne del segmento SUV. Restano alcuni tratti distintivi che hanno reso iconico il modello, come il tetto a doppia gobba e i passaruota in alluminio, ma il design dovrebbe evolversi per adattarsi al linguaggio stilistico contemporaneo di Peugeot, fortemente influenzato dalla concept car Inception.

Dalla sua prima apparizione come concept “308 RCZ” al Salone di Francoforte nel 2007, la RCZ ha incarnato audacia stilistica e innovazione. Lanciata ufficialmente nel 2010 e aggiornata nel 2012, ha saputo ritagliarsi un posto speciale tra le coupé sportive, ottenendo ampi consensi. In questo contesto, Peugeot ha anche sottolineato l’intenzione di mantenere le motorizzazioni diesel ancora per diversi anni, segno di una transizione graduale e ponderata verso l’elettrificazione.

Un possibile ritorno della Peugeot RCZ, sebbene ancora incerto, potrebbe riaccendere l’interesse per le coupé sportive nel panorama attuale. Nonostante la fine della sua produzione nel 2015 a causa della crisi del segmento e delle difficoltà del gruppo PSA, la passione per le coupé resiste. Un rilancio oggi sarebbe ambizioso, ma affascinante e potenzialmente strategico. Vedreno se questo render stuzzicherà la fantasia dei dirigenti della casa automobilistica del leone spingendoli ad osare portando sul mercato un modello di questo tipo.