Jeep: nuova quota di mercato record in Brasile a gennaio 2022

Celebrando per sei anni la leadership nel segmento dei SUV in Brasile, Jeep ha iniziato il 2022 con il piede giusto e con diversi traguardi raggiunti. In particolare, il marchio automobilistico americano ha piazzato due modelli tra i best seller nel paese e ancora una volta Renegade, Compass e Commander si sono assicurati la leadership nei rispettivi segmenti.

E non finisce qui poiché, con una quota di mercato del 9,7% e un totale di 11.400 immatricolazioni a gennaio 2022, Jeep ha ottenuto la sua migliore performance mensile nel settore in Brasile in tutta la sua storia. La percentuale più alta era stata registrata nell’ottobre dello scorso anno (8,8%).

Jeep: 11.400 nuove immatricolazioni a gennaio 2022 in Brasile

Everton Kurdejak, responsabile delle operazioni commerciali di Jeep Brasile, ha dichiarato che all’inizio dell’anno il brand di Stellantis aveva numeri di quote di mercato impressionanti, che rendono gennaio 2022 il mese migliore della sua storia in termini di performance nel mercato brasiliano.

Il Jeep Renegade ha conquistato la leadership nel segmento a gennaio, così come nel 2021, il che non fa che evidenziare la fiducia del mercato. Questo risultato rende l’azienda particolarmente entusiasta, in vista dell’arrivo del nuovo restyling che avverrà nei prossimi giorni e continuerà sicuramente ad essere un successo. A questo si aggiungono i sei anni di leadership nel segmento dei SUV in Brasile.

Kurdejak spiega che la casa automobilistica statunitense ha una forte relazione con il consumatore brasiliano e continuerà a concentrarsi sulla qualità del servizio sia nella vendita che nel post-vendita per rendere questa leadership sempre più solida e permanente. A gennaio, il Renegade ha collezionato 5000 unità vendute e una quota di mercato del 15,8% tra i B-SUV. Inoltre, ha conquistato anche un terzo posto tra le vetture più vendute nel mese.

Appena sotto troviamo la Jeep Compass con 4907 esemplari immatricolati e una quota di mercato pari al 47% nel suo segmento. Da segnalare anche le performance del Jeep Commander che, da fine agosto, ha conquistato per il secondo mese consecutivo la vetta del segmento D-SUV con 1437 veicoli venduti e una quota del 33%.