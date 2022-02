Alfa Romeo: vendite ancora in calo a gennaio 2022 in Italia

Il mercato delle quattro ruote in Italia registra una partenza lenta del 2022, con un calo del -19.7% delle vendite, ed Alfa Romeo si adegua all’andamento dell’intero settore registrando, però, un calo ancora più marcato. Il marchio italiano, infatti, ha chiuso il mese di gennaio 2022 con un nuovo picco negativo per le vendite in attesa dell’avvio del piano di rilancio che prenderà il via con il debutto dell’Alfa Romeo Tonale, programmato per la prossima settimana. Vediamo i dati completi:

Vendite Alfa Romeo: a gennaio è -25%

Alfa Romeo chiude il mese di gennaio con un totale di 696 unità vendute in Italia. Il risultato fatto registrare dal marchio è nettamente inferiore rispetto a quello di gennaio 2021, mese chiuso con oltre 900 unità vendute. Il calo percentuale di Alfa Romeo è del -25,64% e risulta sensibilmente più marcato rispetto al dato medio fatto registrare dall’intero mercato delle quattro ruote italiano. La quota di mercato di Alfa Romeo per il mese di gennaio è dello 0.65%.

Dando uno sguardo ai modelli della gamma Alfa Romeo, notiamo come il solo Stelvio sia in grado di sostenere le vendite del brand. Per il SUV della casa italiana, infatti, il mese di gennaio si chiude con un totale di 553 unità vendute (poco meno dell’80% del totale di unità vendute da Alfa Romeo). Da notare che lo Stelvio ha registrato un leggero miglioramento delle vendite su base annua (+4%).

La crescita registra a gennaio non è sufficiente per lo Stelvio che perde la leadership del suo segmento dovendo fare i conti con il sorpasso dell’Audi Q5 che totalizza 582 unità vendute in Italia al termine del primo mese dell’anno. Ancora in calo, invece, la Giulia che chiude il mese di gennaio con poco più di 100 unità vendute in tutta Italia.

Si aspetta il Tonale per tornare a crescere

I dati raccolti da Alfa Romeo a gennaio 2022 non stupiscono più di tanto. Il marchio è in una fase di transizione e aspetta il rilancio commerciale che inizierà con il debutto commerciale del nuovo Alfa Romeo Tonale. Il nuovo C-SUV sarà presentato ufficialmente la prossima settimana ed arriverà sul mercato entro la fine del primo semestre dell’anno in corso.

Di conseguenza, a partire dal secondo semestre del 2022 è lecito attendersi una netta inversione di tendenza delle vendite dell’Alfa Romeo Tonale. Il C-SUV può ambire a posizionarsi stabilmente intorno a quota 1.000 unità vendute sfidando modelli premium di successo come il BMW X1 che attualmente guida il segmento con poco più di 1.000 unità vendute nel corso dell’ultimo mese.

L’impatto del Tonale sulle vendite di Alfa Romeo sarà fondamentale. Lo Stelvio, da solo, può offrire un contributo limitato mentre è oramai chiaro che per la Giulia c’è davvero poco da fare. La berlina occupa una nicchia del mercato delle quattro ruote italiano e continuerà a viaggiare su volumi di vendita davvero molto limitati con poche decine di unità vendute ogni mese.

Già la prossima settimana, subito dopo la presentazione ufficiale del Tonale, scopriremo tutti i dettagli sul futuro SUV. Alfa Romeo, inoltre, potrebbe anticipare anche nuove informazioni in merito ai futuri modelli attesi a partire dal 2023. Maggiori dettagli sul futuro di Alfa Romeo sono attesi per i prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.